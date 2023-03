Notícias Como Lula elevou um ministro cheio de desafetos a um novo patamar

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Bronca pública durante reunião ministerial deu a Rui Costa novo status dentro do governo. (Foto: Raul Golinelli/GOVBA)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, não é alguém que conte com muitos fãs dentro do PT. O que não falta dentro do partido é gente achando que o colega não dialoga com seus alguns de pares e evita tomar partido na velha política interna petista, aquela cheia de correntes e tendências que vivem batendo cabeça. É um “cara sem turma”, disse recentemente um veterano líder petista.

Pode até ser que o ministro tenha sua cota de desafetos na legenda. Mas ficou claro nesta terça-feira (14) que ele tem o apoio irrestrito de quem realmente importa: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um interlocutor que esteve recentemente com o presidente contou que o chefe do Executivo está absolutamente satisfeito com o desempenho do auxiliar. Lula vem elogiando constantemente o ministro e já indicou que quer dar a ele mais responsabilidades.

Na reunião que teve hoje com vários de seus principais ministros, Lula deu uma bronca pública avisando que nenhuma proposta ou ideia deve ser anunciada sem antes passar pela Casa Civil. É ali, disse o presidente, que ficarão concentradas as sugestões de cada ministro, para que sejam analisadas. E, somente depois disso, quem sabe, serão transformadas de fato em propostas de governo.

Relatos do próprio ministro de que projetos do governo vieram a pública sem seu conhecimento teriam motivado a bronca pública. Com isso, não restam dúvidas. Gostem ou não dele, é Rui Costa quem agora tem a chave do gabinete do presidente. O que pode lhe render voos bem mais altos no futuro.

A Casa Civil é como o ponto central da administração do governo federal. Entre suas funções, está a articulação da execução das políticas públicas por todos os demais ministérios. É um dos cargos de maior relação com a Presidência da República e em que o responsável também é dos ministros que goza de maior confiança do chefe do Executivo. Nas primeiras gestões de Lula, por exemplo, a ministra-chefe da Casa Civil era Dilma Rousseff que, depois, veio a ser tornar a escolhida pelo petista para a sucessão presidencial.

Trajetória

Filiado ao PT e economista formado pela Universidade Federal da Bahia, Rui Costa foi governador da Bahia, de 2014 a 2022. Foi um dos cinco primeiros ministros anunciados por Lula. É próximo de Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, e foi como secretário do amigo que ganhou maior notoriedade.

Como Lula elevou um ministro cheio de desafetos a um novo patamar