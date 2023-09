Saúde Como minimizar o envelhecimento precoce das mãos

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

É fundamental criar uma rotina de hidratação correta da pele. Foto: Reprodução É fundamental criar uma rotina de hidratação correta da pele. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Preparar-se para um envelhecimento ativo e saudável é possível e os cuidados com as mãos também entram nesse pacote. As mãos são uma parte do corpo muito exposta e que, muitas vezes, não recebe a atenção que merece. Com o passar dos anos, devido à ação do tempo e à falta de cuidados, é comum a aparição de manchas e de um aspecto enrugado, por isso precauções específicas para essa área são fundamentais. Janaína Rosa, coordenadora técnica da Home Angels, maior rede de cuidadores de pessoas supervisionadas da América Latina, destacou algumas dicas sobre cuidados básicos e essenciais para as pessoas na terceira idade.

Atenção com a água

A hidratação do corpo começa de dentro para fora, por isso ingerir água é muito importante. Na terceira idade, esse hábito precisa ser redobrado, já que idosos tendem a sentir menos sede. “A ingestão diária de água necessária é de suma importância e deve ser observada. Cada idoso tem sua necessidade; no geral, para idosos saudáveis a recomendação é de 30 ml por quilo de peso corporal; mas essa quantidade precisa ser avaliada individualmente, principalmente em casos de uso de medicações específicas”, completa a coordenadora técnica.

Hidratação

É fundamental criar uma rotina de hidratação correta da pele e isso pode ser feito após o banho, quando os poros ainda estão abertos e favorecem uma maior absorção do produto. “Os hidratantes possuem propriedades emolientes que aumentam a camada de gordura da pele. Nesse caso, um dermatologista poderá recomendar a melhor composição para cada caso e necessidade”, afirma.

Proteção sempre

O uso de protetor solar é indispensável em qualquer fase da vida e com os idosos isso não é diferente. “A exposição ao sol deve ser moderada. Recomenda-se que o banho de sol seja realizado até as 10h ou depois das 16h. Independentemente da exposição direta ou não, é necessário o uso do protetor solar e a reaplicação do produto durante o dia. Isso porque, mesmo dentro de ambientes fechados, a luz emitida por lâmpadas também pode ser prejudicial”, explica.

