Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Escolher um PC gamer barato é o desejo de muitos usuários que querem entrar no universo dos jogos. Foto: Reprodução

Montar um PC Gamer pode ser bem mais fácil e barato do que muita gente pensa. É verdade que com tantos jogos e atualizações sendo lançadas todo ano, um PC caro de última geração é o sonho de qualquer gamer, mas está longe de ser a única opção para quem quer, se divertir com os jogos.

Pensando naqueles que tem o orçamento limitado, trouxemos aqui algumas alternativas de como montar um PC Gamer barato e que, simultaneamente, rode os jogos atuais de forma satisfatória.

Entre as peças necessárias, ou seja, essências para um bom funcionamento, você precisará de placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento (HD/SSD) e gabinete. Claro, outros acessórios, como teclado e mouse serão importantes. Além do monitor e da, não menos importante, cadeira gamer.

Placa-mãe

Trata-se da parte do computador onde você irá ligar todos os componentes, ou seja, processador, memória RAM, placa de vídeo, o armazenamento, entre outros.

Preste atenção no tipo de placa – mãe que possui, pois nem todas são compatíveis com os mais variados processadores. Além disso, deverá ter em mente quais recursos gostará de ter no seu pc, como iluminação, opções de conectividade (quantidades de portas USB, conectores P2 e outros).

Processador

O processador é a parte mais importante do processamento de dados do seu computador. É a unidade central de processamento ou CPU. Também conhecido como o cérebro do PC, pois é ele executa e realiza as instruções de um programa no seu computador.

Em alguns jogos ele será o responsável para obter altas taxas de FPS (quadros por segundo).

Memória RAM

É um tipo de tecnologia que permite acessar os arquivos armazenados no pc. Funcionando como um armazenamento de dados permitindo arquivos serem escritos e lidos a curto prazo. É um item importante no desempenho da máquina, e para jogar o ideal é ter bastante RAM, ainda mais se forem jogos atuais.

Fique ligado, em comprar no mínimo pares de módulos de memória RAM. Quer dizer, em vez de uma peça de 16GB, compre duas de 8GB ou quatro de 4GB. Atualmente 4GB de RAM é o mínimo que um PC deve ter, 8GB de RAM é o meio-termo aceitável e 16GB é a melhor opção.

Armazenamento

O sistema de armazenamento atualmente se divide em HD e SSD. O HD é o convencional disco rígido, possuindo mais espaço para armazenamento sem ter um custo absurdo. Enquanto o SSD é um disco sólido, também para armazenar dados, só que mais rápido e por isso mais caro de acordo com GB de armazenamento.

Resumindo, se quiser qualidade utilize um SSD, agora se quiser quantidade pegue um HD. Mas, você pode ter um meio termo, possuindo um sistema híbrido, possuindo o SSD para colocar alguns arquivos e o próprio sistema operacional, enquanto para o restante do armazenamento utilize um HD.

Gabinete

O mais simples de todos. Tem como função proteger os componentes de sujeira, umidade além de evitar o superaquecimento dos componentes. Você terá que escolher um que corresponda ao tamanho da sua placa-mãe e comporte com espaço a placa de vídeo.

Certifique de comprar um gabinete com suporte para entradas de fone e microfone, além de USBs. Um sistema de resfriamento adequado, com espaço adequado para o cooler. E tenha em mente que gabinetes ITX, são pequenos, na maioria das vezes não tendo espaço suficiente.

