Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Trump abriu a coletiva de imprensa apresentando o fundador e presidente da Damac Properties, uma empresa imobiliária que fez parceria com a família Trump. (Foto: Reprodução)

O presidente eleito Donald Trump estava no púlpito falando sobre a aproximação do início de seu segundo mandato. No entanto, do outro lado do salão de festas do resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, havia uma demonstração da maneira extraordinária como os interesses empresariais de sua família estão agora totalmente misturados aos seus planos de governo dos Estados Unidos.

Trump abriu a incomum coletiva de imprensa na terça-feira apresentando Hussain Sajwani, fundador e presidente da Damac Properties, uma empresa imobiliária com sede em Dubai que fez parceria com a família Trump há uma década para construir o primeiro campo de golfe da marca Trump no Oriente Médio.

Agora, disse Trump, a Damac está planejando investir bilhões de dólares nos Estados Unidos para construir data centers, com a ajuda de Trump e do governo federal, mesmo enquanto continua em seu papel de parceira comercial de Trump.

Trump destacou que um de seus filhos, Eric Trump, que vem promovendo novos negócios com as torres Trump no Oriente Médio, também estava no fundo do salão de baile, no mesmo dia em que a LIV Golf, a liga de golfe financiada pela Arábia Saudita, divulgou que pretende sediar outro torneio este ano no resort Trump National Doral, perto de Miami.

Isso significa que o dinheiro vinculado ao governo saudita continuará a fluir para a família Trump, mesmo quando Donald Trump estiver de volta à Casa Branca, já que a LIV Golf é de propriedade do fundo soberano saudita.

Também na terça-feira, o outro grande parceiro comercial da Trump Organization no Oriente Médio, a Dar Al Arkan, do setor imobiliário, revelou que planejava começar a construir projetos nos Estados Unidos pela primeira vez, de acordo com um relatório da Reuters. A Dar Al Arkan não respondeu a um pedido de comentário.

Tudo isso acontece no momento em que Jared Kushner, genro de Trump, divulgou ter levantado mais US$ 1,5 bilhão de investidores do Oriente Médio para sua empresa de private equity. A empresa que ele abriu depois de deixar seu cargo na Casa Branca, em 2020, agora tem mais de US$ 4,5 bilhões, principalmente de fundos soberanos ricos em petróleo.

“Esta será a era de ouro dos Estados Unidos – esta é a era de ouro dos Estados Unidos”, disse Trump, ao encerrar sua entrevista coletiva de mais de uma hora, não se referindo às operações da empresa de sua família, mas à sua confiança no futuro caminho da nação. “Teremos um grande país novamente.”

Interesses conflituosos

A escala de sobreposição entre os membros da família de Trump (e seus interesses comerciais) e o governo que ele irá liderar, todos apresentados no mesmo dia, ressalta o quão sem precedentes será a segunda presidência de Trump e o potencial para conflitos de interesse.

“Houve pelo menos alguma preocupação por parte do governo Trump, durante o primeiro mandato, sobre a ótica da interação financeira entre as empresas de Trump e o governo”, disse Adav Noti, diretor executivo do Campaign Legal Center, um grupo sem fins lucrativos que estuda questões éticas. “O que estamos vendo com o novo governo não é mais esse tipo de preocupação com essa ótica. Há uma impressão de que as algemas foram retiradas.”

Karoline Leavitt, porta-voz de Trump, porém, rejeita as críticas. “Os membros da família do presidente Trump são indivíduos inteligentes e altamente respeitados que amam nosso país”, disse ela em um comunicado. “Eles sempre desempenharam um papel fundamental nas campanhas do presidente Trump e em seu primeiro governo, e fizeram muitos sacrifícios pessoais para ajudar seu pai a tornar os Estados Unidos grandes novamente.”

A família ainda planeja anunciar um plano de ética que incluirá a contratação de um consultor jurídico externo que analisará esses negócios, em uma tentativa de evitar tratamento especial por parte de empresas que possam estar buscando favores do governo dos Estados Unidos. A empresa também afirmou que não fará novos acordos diretamente com governos estrangeiros enquanto Trump for presidente.

Data centers

O plano que Trump anunciou na terça-feira, em Mar-a-Lago, girava em torno da Damac, que, segundo ele, pretendia investir US$ 20 bilhões nos Estados Unidos “em um período muito curto de tempo”. O investimento aparentemente se concentrou em data centers que são necessários para lidar com as demandas de rápido crescimento provenientes dos setores de computação em nuvem e inteligência artificial.

“Estamos muito, muito animados, agora com sua liderança e sua estratégia e política abertas para incentivar as empresas a virem para os EUA”, disse Sajwani, depois que Trump o convidou para subir ao palco no início de sua coletiva de imprensa. “Nos últimos quatro anos, estivemos esperando por este momento.”

