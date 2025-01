Mundo Estados Unidos: Elon Musk espera cortar gasto público em um trilhão de dólares

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

O homem mais rico do mundo, agora à frente de uma comissão de "eficiência governamental", indicou que buscará o número inicial, que seria "o melhor resultado possível".. (Foto: Reprodução)

Elon Musk, o bilionário assessor do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que reduzir os gastos públicos federais em um trilhão de dólares (cerca de R$ 6,07 trilhões) seria um “super resultado”. O homem mais rico do mundo, fundador da Tesla e da SpaceX e agora à frente de uma comissão de “eficiência governamental”, indicou que buscará o número inicial, que seria “o melhor resultado possível”.

“Mas penso que se tentarmos cortar dois trilhões, teremos boas chances de chegar a um”, disse. As declarações de Musk ocorreram durante uma conversa divulgada por sua rede social X na noite de quarta-feira com o presidente da empresa de marketing Stagwell, Mark Penn.

O bilionário afirmou que encontrou vários gastos que podem ser cortados. Embora não tenha fornecido detalhes, declarou: “É como estar em uma sala cheia de alvos. Você pode fechar os olhos e ter certeza de que não vai errar.”

Musk já falou no passado de “reduções em massa de funcionários na burocracia federal”, a quem prometeu condições de saída “decentes”. Cerca de dois terços do gasto público federal são destinados a programas que Trump não poderá eliminar, e a alguns que já sinalizou que não deseja cortar relacionados a segurança social e saúde.

Quem é Elon Musk?

Elon Musk é um renomado empreendedor detentor de cidadanias canadense e norte-americana. Ele ganhou destaque global por ser o fundador e líder de diversas empresas de alta tecnologia, incluindo SpaceX, Tesla, Hyperloop, Neuralink, Startlink, The Boring Company e, anteriormente, o Paypal. Recentemente, ele também fez a compra do X, antigo Twitter, no valor de US$ 44 bilhões. Além disso, atualmente, Elon Musk é reconhecido como uma das pessoas mais ricas do mundo.

Atualmente, Elon Musk é CEO e lidera várias empresas. Na Tesla, ele desenvolve veículos elétricos e soluções de energia sustentável. Na SpaceX, foca em desenvolver tecnologias para viagens e colonização espacial, incluindo missões planejadas para Marte. Além disso, ele está envolvido com a Neuralink, trabalhando em interfaces cérebro-computador para aumentar o potencial humano, e com a Boring Company, que desenvolve infraestrutura de transporte subterrâneo para reduzir congestionamentos urbanos.

Estados Unidos: Elon Musk espera cortar gasto público em um trilhão de dólares

