Política “Como o povo é mais inteligente do que quem faz concurso, me elegeram presidente da República”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Lula comentava sobre o fato de estar utilizando uma camisa da Petrobras durante o evento. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula comentava sobre o fato de estar utilizando uma camisa da Petrobras durante o evento. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

“Não fui petroleiro, certamente pela minha formação profissional e pelo pouco tempo de escolaridade que tive, jamais passaria no concurso da Petrobras”, afirmou o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta sexta-feira (13), em uma cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boaventura em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

Lula comentava sobre o fato de estar utilizando uma camisa da Petrobras durante o evento.

“Como o povo é mais inteligente do que quem faz concurso, o povo achou que eu deveria ser presidente da República e por isso estou aqui na Petrobras com vocês”, completou.

Durante seu discurso, Lula fez críticas à privatização da Petrobras e ao empresariado brasileiro. “Não tem nenhum empresário rico porque ele se fez rico, quem fez rico foram aqueles que sujaram a mão na graxa, que trabalharam, que fizeram o trabalho, que pegaram na colher de pedreiro e fizeram massa. O que queremos é apenas repartir um pouco daquilo que produzimos”, continuou o chefe do Executivo, que se emocionou ao contar sobre sua história e de sua família.

Na cerimônia estavam também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O polo industrial inaugurado é composto pela maior unidade de processamento de gás natural (UPGN) do país, e faz parte do Projeto Integrado Rota 3 (PIR3). As informações são da CNN.

2024-09-13