Saúde Como perder barriga rápido: veja dietas e exercícios

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A alimentação é um fator essencial para perder barriga. Foto: ShutterStock A alimentação é um fator essencial para perder barriga. (Foto: ShutterStock) Foto: ShutterStock

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para perder barriga e emagrecer de forma saudável, é preciso se exercitar com atividades aeróbicas, com variações de intensidade, aliado com hábitos alimentares corretos.

Além disso, é importante fracionar a dieta, consumindo café-da-manhã, almoço, jantar, e lanches entre as principais refeições, consumindo alimentos que ajudam a perder barriga. Outra mudança importante é beber água com maior frequência e manter constância em todos os pontos citados.

Dietas

A alimentação é um fator essencial para perder barriga. Primeiro, algumas mudanças simples nos hábitos alimentares já fazem toda a diferença.

Procure fracionar suas refeições, consumindo café-da-manhã, almoço, jantar e lanches da manhã, tarde e noite. “Quando o indivíduo fraciona mais as refeições, ele deixa de comer em grandes quantidades e acelera o metabolismo, auxiliando assim na queima de gordura abdominal”, explica a nutricionista Karina Valentim.

Outra mudança importante envolve beber água com maior frequência. A ingestão de água auxilia na regulação do organismo uma vez que é essencial para o funcionamento diário do intestino, eliminação de toxinas e excesso de eletrólitos pela urina e transpiração. “Esse balanço diário pode auxiliar na perda de peso do indivíduo”, destaca Karina.

Alimentação balanceada

Busque sempre ter uma alimentação balanceada. “É essencial não só para perder barriga, mas também fornece energia ao indivíduo, principalmente para aqueles que vivem reclamando de cansaço, fadiga ao final do dia e não conseguem realizar exercícios físicos”, observa Karina Valentim.

Ter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras, carnes magras e grãos integrais, já contribui imensamente para perder barriga.

Exercícios

Para conseguir perder barriga a recomendação é praticar atividades aeróbicas, mesclando diferentes intensidades. “Exemplos bons são os treinos em circuito, caminhar e correr na mesma sessão de treino, nadar com intensidades diferentes e pedalar em terrenos diferentes com aclives e declives”, orienta a educadora física Fernanda Andrade. Vale corrida, caminhada, treinos em circuito, qualquer arte marcial, natação, bicicleta/spinning, musculação, entre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/como-perder-barriga-rapido-veja-dietas-e-exercicios/

Como perder barriga rápido: veja dietas e exercícios

2025-02-26