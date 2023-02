Tecnologia Como saber se o Apple Watch está carregando de verdade

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O carregador do Apple Watch difere do padrão de outros dispositivos da Apple. (Foto: Victor Carvalho/Canaltech)

O Apple Watch conta com autonomia de bateria que o mantém funcionando, em média, por até 36 horas até solicitar uma nova recarga. Se o seu relógio inteligente não suporta muitas horas longe do carregador ou não liga, é possível que o dispositivo esteja com problemas de carregamento.

No entanto, lembre-se que o carregador do Apple Watch difere do padrão de outros dispositivos da Apple — Lightning, USB-C — e funciona exclusivamente por processo de indução magnética. Logo, para carregá-lo, você deve encaixar a parte traseira do relógio no dock do cabo de carregamento e conectar o adaptador à fonte de alimentação.

Se o Apple Watch estiver totalmente descarregado, um raio vermelho surge na tela indicando que o dispositivo precisa ser conectado ao carregador. Após essa tarefa, um raio verde ou amarelo (se estiver no Modo Pouca Energia) deverá aparecer, indicando o carregamento da bateria.

Se a tela continuar apagada ou apenas surgir o ícone do raio vermelho, mantenha o Apple Watch no carregador por até 30 minutos.

Se o relógio não carregar ou exibir mensagem de problema para carregar com o acessório utilizado, siga as opções abaixo:

– Certifique-se de utilizar cabo com carregamento original da Apple ou, de preferência, que acompanhou o Apple Watch na caixa.

– Confira se o cabo com carregamento automático está bem conectado ao carregador, assim como o adaptador de alimentação à tomada de energia.

– Se você utiliza um carregador de terceiros, veja se contém o selo “Made For iPhone” ou “MFi”.

– Remova a embalagem plástica que envolve o carregador.

– Remova impurezas da parte traseira do Apple Watch e do carregador magnético.

– Reposicione o Apple Watch novamente no carregador magnético. Ao alinhar corretamente os ímãs do carregador ao relógio, um raio verde ou amarelo deve surgir na tela.

– Utilize outro carregador magnético para o Apple Watch e outro adaptador de alimentação USB.

– Force a reinicialização do Apple Watch. Para isso, pressione o botão lateral e a Digital Crown por dez segundos ou até que apareça o logotipo da Apple na tela.

Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Suporte da Apple para obter instruções específicas ou encaminhar o seu relógio a uma assistência técnica certificada.

