Mundo Como será a vida da ex-mulher mais poderosa do mundo? Angela Merkel garante que não vai sentir falta de estar no comando

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A chanceler deverá receber uma pensão mensal de cerca de 15 mil euros (cerca de R$ 94 mil) em sua aposentadoria. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após 16 anos à frente da principal economia europeia, a primeira coisa que Angela Merkel quer fazer ao se aposentar da política é uma pequena sesta. Mas o que ela planeja para depois?

Os 16 anos de Angela Merkel à frente da Alemanha chegaram ao fim na quarta-feira, com a transferência do governo para a coalizão tripartite liderada pelo social-democrata Olaf Scholz. Ao novo chanceler, caberá não só substituir uma das líderes mais populares e respeitadas do planeta, mas também guiar a principal economia da Europa em um momento de turbulências múltiplas que vão da pandemia de Covid à crise interna na União Europeia.

A agora ex-chanceler disse muito pouco sobre seus planos para depois que entregar o país, nesta quarta-feira, ao seu sucessor e até agora ministro de Finanças o social-democrata Olaf Scholz.

Durante quatro mandatos consecutivos, a política de 67 anos tem sido habitualmente descrita como a mulher mais poderosa do mundo, mas recentemente confessou que não sentirá falta de estar no comando:

“Vou entender muito rapidamente que tudo será responsabilidade de outra pessoa. E acredito que vou gostar muito dessa situação”, assegurou ela, durante uma visita a Washington em julho.

Famosa por sua resistência e a capacidade de manter-se calma após reuniões até altas horas da noite, Merkel certa vez assegurou que podia armazenar o sono como os camelos armazenam água. Mas quando perguntaram a ela sobre o que vai fazer em sua aposentadoria, admitiu que sua resistência tem um limite:

“Pode ser que tente ler algo, mas meus olhos começarão a fechar porque estarei cansada e aí vou fazer uma pequena sesta. Em seguida, veremos.”

Eleita pela primeira vez como deputada em 1990, logo depois da reunificação alemã, Merkel admitiu recentemente que nunca havia tido tempo de parar e refletir sobre o que gostaria de fazer.

“Nunca tive um dia de trabalho normal e (..) parei de me perguntar o que mais me interessa além da política”, explicou ela, durante uma entrevista conjunta com a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. “Ao chegar aos 67 anos, não me resta uma quantidade infinita de tempo. Isso significa que quero pensar cuidadosamente sobre o que quero fazer na próxima fase da minha vida.”

Merkel também comentou: “Quero escrever? Quero falar? Quero fazer caminhadas? Quero ficar em casa? Quero conhecer o mundo? Decidi inicialmente ficar sem fazer nada e ver o que me acontece.”

Os predecessores de Merkel não estiveram muito tempo fora do radar. Helmut Schmidt (1974-1982) tornou-se coeditor do semanário Die Zeit e popular comentarista da vida política.

Helmut Kohl (1982-1998) abriu sua firma de consultoria, e Gerhard Schroeder (1998-2005) se converteu em membro de um grupo de pressão e tomou a frente do conselho de administração da gigante de petróleo russa Rosneft.

O escritor alemão David Safier imaginou um futuro mais excêntrico para a chanceler no romance “Miss Merkel”, no qual a dirigente abandona seu retiro para investigar um misterioso assassinato.

Merkel pode procurar passar mais tempo com seu marido, Joachim Sauer, em Hohenwalde, próximo a Templin, no Leste da Alemanha, lugar em que cresceu e mantém uma casa de veraneio para onde se retira quando está esgotada.

Em uma entrevista à revista Bunte em 2013, ela explicou também que gostava de cultivar verduras e outros alimentos, especialmente as batatas.

Além disso, é conhecida sua afeição pela ilha vulcânica de Isquia, na costa de Nápoles, e especialmente a remota vila costeira de Sant’Angelo.

Esta semana, a chanceler foi flagrada procurando um par de tênis numa loja desportiva de Berlim, alimentando a especulação de que tinha em mente um retiro mais ativo.

A veterana cientista também poderia embarcar numa série de conferências nas incontáveis universidades que a distinguiram com doutorados honoris causa, como Seul, na Coreia do Sul, ou Tel Aviv, em Israel.

A chanceler deverá receber uma pensão mensal de cerca de 15 mil euros (cerca de R$ 94 mil) em sua aposentadoria, segundo a Associação de Contribuintes da Alemanha.

Mas ela nunca foi uma pessoa acostumada a gastar. Vivendo em um apartamento de um quarto andar em Berlim, ela mesma costuma fazer suas compras. Em 2014, levou até o primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao seu supermercado favorito, após um encontro bilateral.

E pode ser também que Angela Merkel simplesmente desfrute de noites tranquilas degustando seu apreciado vinho branco e saboreando o prato que uma vez reconheceu como seu favorito: uma boa sopa de batatas. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo