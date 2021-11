Tecnologia Como será o mundo quando todos estiverem no metaverso?

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Facebook apresentou projeto de universo virtual em evento em outubro. (Foto: Reprodução)

Em 2007, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford decidiu explorar uma nova questão: que efeito a escolha de avatares online de uma pessoa teria em seu comportamento? Suas descobertas foram surpreendentes: não apenas o usuário operaria o avatar de uma forma consistente com sua aparência no mundo digital, mas as características do avatar moldariam o comportamento do usuário de volta ao mundo real.

Esse fenômeno poderia de repente se tornar amplamente relevante com o advento do metaverso, o ideal de um mundo virtual persistentemente fantasiado, que permite a um número ilimitado de usuários perambular, brincar, aprender, trabalhar e, sim, comprar.

Uma pessoa que opta por ser mais alta digitalmente torna-se um negociador mais agressivo na vida diária. Alguém que veste o jaleco de um inventor online é mais criativo em reuniões do mundo real. A adoção de um personagem digital, descobriram os pesquisadores, pode essencialmente mudar uma personalidade, em uma virada que ficou conhecida como Efeito Proteu.

Em outubro, Mark Zuckerberg delineou sua visão para o metaverso – e o compromisso da recém-batizada controladora do Facebook, a Meta, de gastar bilhões na próxima década – para construir esse mundo. A empresa possui um nível de investimento e de alcance do consumidor, que nem mesmo empresas de mundo virtual altamente bem-sucedidas, como Roblox ou Fortnite possuem.

Alguns receberam o anúncio com justificável ceticismo – tanto pela falta de uma plataforma de hardware no Facebook como pela resolução dos desafios técnicos e corporativos que a empresa enfrenta.

Mas se o Facebook – ou, nesse caso, uma série de outras pessoas que vêm visualizando um metaverso há anos – pudesse de fato fazer isso, essa jogada traria dramáticas mudanças na maneira como vivemos. Um metaverso totalmente concretizado intensificaria nitidamente as tendências existentes, abriria novas oportunidades e, da mesma forma crítica, criaria um novo conjunto de problemas.

“Quando se trata do metaverso, o título deveria ser ‘Os haters vão odiar'”, disse Rabindra Ratan, professor associado do Departamento de Mídia e Informação da Universidade Estadual de Michigan, que pesquisou interconectividade virtual em larga escala.

“A realidade é que existem todos os tipos de razões para ser otimista sobre esse mundo”, disse ele. “Haverá maldade também”, acrescentou. “Só acho que será um novo tipo de maldade.”

Ouvir sobre o metaverso pode parecer absurdo. É uma reação compreensível e pode ser em parte devida a ouvir alguém nos vender um mundo inteiro em vez de simplesmente falar sobre uma parte dele ou construir esses elementos um de cada vez.

Afinal, quando os feudos atuais da Internet foram construídos, bilhões de nós não foram submetidos a uma explicação meticulosa a respeito, com 10 anos de antecedência.

“Começar a construir o metaverso não é realmente a melhor maneira de acabar com o metaverso”, disse John Carmack, executivo que se tornou consultor da divisão Oculus do Facebook, na mesma apresentação que Zuckerberg. Em vez disso, ele foi a favor de lidar silenciosamente com as peças que nele se aglutinariam.

Mas isso não significa que um potencial grande resultado deva ser ignorado. Afinal, a ideia de pessoas fazendo amigos, fazendo fortunas ou encontrando seus parceiros de vida enquanto olham para uma tela em seus quartos teria soado tão improvável há 35 anos para qualquer pessoa quanto o metaverso é para nós agora. No mundo digital, a implausibilidade presente raramente é um indicador de viabilidade futura.

“A própria ideia do Metaverso significa que uma parte cada vez maior de nossas vidas, trabalho, lazer, tempo, gastos, riqueza, felicidade e relacionamentos estarão dentro de mundos virtuais, ao invés de apenas estendidos ou auxiliados por dispositivos digitais e software”, afirmou Matthew Ball, especialista digital que recentemente publicou um livro sobre o assunto, em um e-mail para o The Washington Post.

Trabalho virtual

Aqueles que apoiam o metaverso, incluindo Zuckerberg, defendem seu potencial para a criação de escritórios virtuais. Mas nem todo mundo vê isso como uma melhoria, para se dizer o mínimo.

“Então, em vez de enviar uma mensagem no Slack em 2D, vejo um avatar em 3D de mim mesmo sentado em meu monitor virtual olhando para a mesma mensagem do Slack? O que isso causa?” questionou Clay Shirky, executivo de Educação Tecnológica da Universidade de Nova York, cronista de longa data sobre tecnologia e seus efeitos na sociedade.

Shirky disse que o escritório baseado no metaverso ignora uma verdade oculta sobre o trabalho remoto. “O zoom faz tanto sucesso precisamente porque reduz a presença”, disse ele. “Você não sente que está no escritório, e é por isso que podemos gastar tanto tempo nisso. Não queremos sentir como se estivéssemos mais tempo no escritório”.

