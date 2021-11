Tecnologia Instagram começa a liberar Stories com até 60 segundos

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Atualização do Instagram Stories permite que os usuários publiquem conteúdos mais longos e sem cortes na ferramenta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram liberou uma novidade para alguns usuários da rede social nesta sexta-feira (19), segundo relatos no Twitter. A partir desta atualização, os vídeos publicados nos Stories do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), podem ter duração máxima de 60 segundos. Desde que foi lançado, o recurso permitia a publicação de vídeos de até 15 segundos, e o aplicativo fazia cortes em mídias que ultrapassavam esse limite, segmentando os conteúdos publicados.

Embora a novidade não tenha sido disponibilizada totalmente aos usuários, alguns relataram que receberam a seguinte notificação: “Apresentamos Stories mais longos. Vídeos com 60 segundos de duração não serão mais divididos em segmentos”. A atualização mostra que a rede social está se adaptando para competir com seus concorrentes, como o TikTok, que agora permite publicar gravações de até três minutos no app.

Procurado, o Instagram afirmou que o recurso é “apenas um teste” e que não há mais detalhes sobre uma possível expansão. “A possibilidade de criar Stories mais longos é algo que a comunidade vem nos pedindo há algum tempo. Estamos animados em testar Stories de 60 segundos para que as pessoas possam criar e visualizar esses conteúdos com menos interrupções”, disse a empresa.

O recurso foi inicialmente identificado pelo desenvolvedor Alessandro Palluzi em outubro deste ano. Em seu Twitter, ele afirmou que o Instagram estava trabalhando em histórias mais longas, e que os vídeos de 60 segundos não precisariam ser divididos para que fossem publicados nos Stories.

A mudança realizada pelo Instagram dividiu opiniões. No Twitter, muitas pessoas relembraram o aumento do limite de 140 para 280 caracteres no microblog. A atualização, que ocorreu em novembro de 2017, não agradou todo mundo à época. Outros, por sua vez, celebraram a novidade, que promete pôr fim à infinidade de “pontinhos” que aparecem nos Stories quando o usuário publica muitos conteúdos.

Recentemente, uma série de funções como posts colaborativos e agendamento de lives foram introduzidas na rede social. As novidades reforçam o novo posicionamento do Instagram: em julho, Adam Mosseri, chefe da rede social, disse que esta não é mais apenas um app de fotos. Ao que tudo indica, a empresa continuará investindo em novos recursos para oferecer mais possibilidades aos usuários e dinamizar as ferramentas disponíveis no app.

