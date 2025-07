Tecnologia A Microsoft apagará, em breve, todas as suas senhas; saiba o que fazer

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

O Microsoft Authenticator vai excluir senhas cadastradas para priorizar o uso de chaves de acessos (passkeys). (Foto: Freepik)

A Microsoft anunciou que vai apagar todas as senhas salvas no app Authenticator em agosto de 2025. Contudo, você ainda poderá acessá-las no navegador Edge ou exportá-las para outro gerenciador de senhas de sua preferência.

Você tem três alternativas para lidar com a descontinuação do gerenciamento de senhas no Microsoft Authenticator: exportar suas credenciais, migrar para outro gerenciador ou começar a usar passkeys.

Antes de tomar qualquer decisão, exporte suas senhas salvas no aplicativo. Com elas em mãos, você pode adicioná-las em outro gerenciador de credenciais, ou até mesmo no Microsoft Edge.

O processo de exportação é bem simples:

* No Microsoft Authentication, toque no ícone de três pontos ou três linhas;

* Abra as configurações;

* Vá em “Preenchimento automático” e selecione “Exportar as senhas”;

* Clique em “Exportar” e, depois, em “Salvar”.

* Depois, é só importar o arquivo baixado no serviço de gerenciamento de senhas escolhido.

Você ainda poderá usar senhas e o preenchimento automático de credenciais pelo navegador Edge desde que ele esteja logado na sua conta Microsoft vinculada ao Microsoft Authenticator.

Isso porque as informações de login salvas na conta Microsoft são sincronizadas em todos os dispositivos logados. Para acessar suas senhas no Edge, faça o seguinte:

* Clique no ícone de três linhas;

* Vá em Configurações;

* Toque em “Senhas”.

Caso você não queira usar o Edge como gerenciador de senhas, também é possível importar suas credenciais em outro aplicativo, como o Gerenciador de senhas do Google, Senhas do iCloud e 1Password.

O Microsoft Authenticator ainda vai oferecer suporte às passkeys, além dos códigos de autenticação em dois fatores (2FA).

Para cadastrar uma passkey pelo app, siga os seguintes passos:

* Abra o app Microsoft Authenticator;

* Clique no seu e-mail;

* Vá em “Atualize como você entra ou é verificado”;

* Toque em “Adicionar um novo modo de entrada ou de verificação”;

* Clique em “Rosto, impressão digital, PIN ou chave de segurança”;

* Siga os passos para cadastrar a passkey.

Já se você quiser criar uma passkey pelo PC:

* Entre na sua conta Microsoft (account.microsoft.com);

* Toque no ícone de três linhas;

* Acesse a opção “Segurança”;

* Em seguida, selecione “Gerenciar como entrar”;

* Vá em “Adicionar um novo modo de entrada ou de verificação”;

* Clique em “Rosto, impressão digital, PIN ou chave de segurança”;

* Siga os passos para cadastrar a passkey.

O aplicativo vai apagar as senhas salvas como parte da estratégia da Microsoft para incentivar o uso de passkeys — acessos sem senha.

Com isso, o preenchimento automático e o armazenamento de senhas ficarão concentrados no Microsoft Edge, que oferece recursos adicionais de segurança, como o Defender SmartScreen, o Password Monitor e a pesquisa InPrivate.

Passkeys

As passkeys são um método de autenticação que substitui as senhas por chaves de acesso criptografadas, como impressão digital, reconhecimento facial, PIN ou uma chave de segurança.

Elas unem chaves públicas, que são armazenadas no site ou serviço usado, e privadas, que são guardadas no dispositivo. Como a chave privada nunca é compartilhada, as passkeys são mais resistentes a ataques de phishing, vazamento de dados ou invasões.

