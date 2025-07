Tecnologia Crimes na internet: o que você precisa saber para não cair em golpes virtuais

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Organizações criminosas lucraram R$ 186 bilhões em um ano com crimes virtuais e furtos de celulares. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que um crescimento de 31% de ocorrências no último ano de crimes virtuais em comparação ao período anterior no Estado do Rio de Janeiro. Entre as principais ocorrências estão práticas de estelionato e crimes de cunho sexual, tais como exibição de imagens de crianças e adolescentes fazendo sexo e estupro. Os números foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Mas será que as redes podem ser um ambiente mais seguro? Especialistas acreditam que sim, mas que é preciso ter alguns cuidados.

“Estar nas redes sociais, no Brasil, se tornou um grande desafio. Existe uma diversidade de golpes cada vez mais elaborados e avançados, por isso, é importante lembrar que não existe almoço grátis e é preciso estar atento em alguns detalhes”, explica Emílio Simoni, especialista em fraudes digitais.

As redes sociais como Discord, Facebook, WhatsApp, entre outras, se tornaram um ponto de partida para prática de diversas ações criminosas no ambiente virtual. Assim, é necessário que além de desconfiar de anúncios de produtos em super ofertas, ou serviços, deve-se ter atenção nos relacionamentos virtuais com outras pessoas.

Segundo Emílio, os golpes e fraudes estão evoluindo muito rápido. A principal razão para isso é que o desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial, se por um lado pode facilitar e otimizar o dia a dia, por outro há o risco de abrir caminho para fraudes.

“Vemos diariamente chamadas telefônicas, falsas centrais de comunicação, empresas fantasmas, oferta de acordo de dívidas e até possibilidade de investimento. Todas realizadas com o uso de inteligência artificial”, completa o especialista.

Veja uma série de dicas do que você precisa saber para não cair em golpes no ambiente virtual:

* Contato de instituições bancárias ou operadores de crédito

Desconfie de mensagens que supostamente são enviadas por bancos ou operadoras de cartão de crédito informando saques, ou compras indevidas. Geralmente nesses casos, os golpistas solicitam senhas de acesso ou cadastro biométrico de reconhecimento facial que podem ser usados para retirar dinheiro da conta das vítimas, ou até, se candidatar a um empréstimo.

Também é necessário estar atento aos boletos de cobrança. Muitas vezes, os golpistas virtuais fazem contato próximos à data de vencimento. Isso inclui até mesmo contas de luz, água e boletos da parcela do IPTU. Logo, antes de autorizar o pagamento dos boletos, preste atenção se a conta de quem vai receber é realmente da empresa.

* Super ofertas de produtos

Em sites de compras, certifique-se que existe uma imagem de cadeado. Isso sinaliza que os dados estão protegidos por criptografia. Em portais desconhecidos ou aplicativos de mensagem de fornecedores com quem jamais teve contato evite pagamentos antecipados. Também é importante verificar a reputação do site em portais como o Reclame Aqui.

Existem os golpes de ofertas de emprego. Nesses casos, é necessário procurar o site oficial da empresa que oferece a vaga e confirmar a informação. Muitas empresas divulgam em seus sites um link para contratações ou usam sites de recrutamento, como o Gup.

* Ligações de ”parentes”

Se receber um contato de pessoa que se identifica como parente ou amigo com pedidos de dinheiro, certifique-se que se trata de alguém conhecido. Se não conseguir falar com a pessoa pelo meio usual de contato como aplicativo de mensagem,; celular, ou e-mail, você pode fazer perguntas que só o real interlocutor pode responder. Exemplos: em que circunstâncias se conheceram ou há quanto tempo não se encontram pessoalmente.

* Compartilhamento de conteúdo sexual

Evite o compartilhamento de fotos e vídeos íntimos com desconhecidos ou com o parceiro . O risco não está apenas na divulgação de imagens do que é conhecido como pornografia de vingança. Você ou o parceiro podem ser expostos se tiverem o celular clonado ou furtado. Se mesmo assim quiser enviar conteúdo, o faça por um recurso que permite ser aberta uma única vez e sem mostrar o rosto ou outros sinais que possam identificá-lo, como marcas de nascença, tatuagens e cicatrizes.

* Falso advogado

Faça uma verificação com o seu advogado antes de pagar qualquer taxa. Um dos golpes que estão em alta agora, é o do ‘Falso Advogado’. Nele, o golpista liga se passando por advogado alegando que a vítima ganhou o processo e preciso ser pago uma taxa via pix ou depósito em conta.

Conscientização

É necessário que se oriente os filhos a desconfiar da verdadeira identidade com quem está se correspondendo. Além disso, é importante que se alerte para o risco de se expor virtualmente, fornecendo dados pessoais ou atendendo a apelos para retirar pelas de roupas, por exemplo. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/crimes-na-internet-o-que-voce-precisa-saber-para-nao-cair-em-golpes-virtuais/

Crimes na internet: o que você precisa saber para não cair em golpes virtuais

2025-07-06