Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Um aparelho celular feito para durar pode ser real. (Foto: Freepik)

É uma questão sobre a qual a maioria de nós não teve o luxo de ponderar. Isso porque muitos smartphones são projetados para serem substituídos a cada dois ou três anos. E a Apple, Samsung e outros fabricantes de celulares lançam novos modelos – juntamente com grandes campanhas de marketing – a cada ano, nos encorajando a atualizá-los.

Se um smartphone fosse projetado para durar uma década, provavelmente seria feito para que pudéssemos simplesmente abri-lo para substituir uma peça como uma bateria gasta ou uma tela rachada. Muitos de seus componentes poderiam ser atualizados – se você quisesse uma câmera melhor, bastaria trocar a antiga por uma mais nova e mais potente. Você também poderia baixar atualizações de software do fabricante do telefone indefinidamente.

Sensível e sustentável, certo?

Pensar em como esse dispositivo poderia ser é especialmente relevante agora que a temporada de telefones – aquela época do ano em que as empresas de tecnologia nos atacam com novos modelos – começa novamente. A Apple lançou recentemente o iPhone 14, que tem uma semelhança impressionante com seu antecessor. Também este mês, o Google anunciou planos para novos telefones Android em outubro. E no mês passado, a Samsung lançou uma série de celulares que se dobram como livros.

Esses produtos mais recentes ressaltam como os smartphones não são feitos para a longevidade. A maioria dos dispositivos vem bem vedada com cola para mantê-lo longe deles. Peças, como câmeras e telas, são impossíveis de atualizar à la carte. As atualizações de software são garantidas apenas por um período de tempo finito, geralmente dois anos para Androids e cerca de cinco anos para iPhones.

Manter-nos em ciclos tão curtos de posse de smartphones é ótimo para as empresas de tecnologia e seus cofres – mas talvez não tanto para nós e nossas carteiras.

Don Norman, ex-vice-presidente de tecnologia avançada da Apple e autor de quase duas dúzias de livros sobre design, disse que os fabricantes de smartphones eram culpados por tratar a tecnologia do consumidor como se fosse moda, lançando produtos a cada ano que se tornam mais difíceis de consertar e adicionando recursos que aceleram a obsolescência.

“Você quer fazer o computador de uma peça de metal e quer que seja o mais fino possível”, disse Norman. “Então você tinha que fazer a bateria sem estojo, e fica muito difícil de chegar nela. Você usa cola em vez de parafusos.”

No entanto, a ideia de um telefone mais duradouro não precisa ser uma fantasia. Já existe um: o Fairphone 4 de US$ 580 feito por uma startup, a Fairphone, em Amsterdã. O Fairphone 4, vendido apenas na Europa, possui uma tampa plástica que pode ser facilmente removida para expor suas entranhas. Seus componentes podem ser trocados em minutos removendo alguns parafusos comuns.

A ideia por trás do Fairphone é que, se você deseja um telefone com nova tecnologia, pode obtê-lo sem precisar substituir totalmente o aparelho atual – e se algo der errado com o telefone, caso ele caia por exemplo, pode ser facilmente consertado. Isso torna o Fairphone a antítese da maioria dos smartphones atuais e mostra como as empresas de tecnologia podem projetar os dispositivos de maneira diferente, visando durabilidade e sustentabilidade.

