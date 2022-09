Tecnologia Microsoft lança Windows 11 22H2, maior atualização até agora

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

A Microsoft lançou a atualização do Windows 11 preparada para o segundo semestre de 2022. (Foto: Microsoft/Unsplash)

A Microsoft lançou a atualização do Windows 11 preparada para o segundo semestre de 2022, considerada a maior atualização do sistema desde outubro de 2021 — nomeada de Windows 11 2022 Update, em vez de 22H2. A partir do lançamento, diversos usuários serão beneficiados com diferentes novidades, como melhorias na acessibilidade, pastas de aplicativos no menu iniciar, entre outras.

Apesar de rumores sugerirem que a Microsoft planeja reduzir as atualizações do sistema operacional, o diretor sênior de marketing de produtos Windows, Nicci Trovinger, afirma que a companhia continuará disponibilizando uma atualização aos consumidores uma vez por ano, sempre durante o segundo semestre.

Algumas atualizações continuarão sendo lançadas ao longo de 2022, por exemplo, no próximo mês, a Microsoft está preparando lançar guias para o Explorador de Arquivos do Windows, melhorias no aplicativo Fotos, entre outras novidades.

A companhia reduzirá o tamanho do download da atualização para cerca de 450 MB, e também aprimorará o tempo de instalação das atualizações mensais. Contudo, infelizmente, os usuários das versões Pro deverão estar conectados com a internet durante a configuração inicial da atualização.

“O lançamento medido e em fases oferecerá a atualização via Windows Update quando os dados mostrarem que seu dispositivo está pronto, pois nosso objetivo é fornecer uma experiência de atualização de qualidade”, disse o vice-presidente de gerenciamento de programas para manutenção e entrega do Windows na Microsoft, John Cable.

A companhia também revelou que desabilitará por padrão os recursos atualizados fora do período de atualização anual do Windows 11, porém, os usuários podem habilitar as funcionalidades manualmente — ou esperar a atualização anual, quando os recursos serão ativados por padrão.

Caso o seu dispositivo seja compatível com a atualização Windows 11 2022, basta acessar o Windows Update nas configurações do sistema e realizar a instalação.

Veja as principais novidades:

– Menu Iniciar: Um novo recurso que permitirá fixar mais aplicativos ou atividades na seção de recomendações do Menu Iniciar está sendo testado pela Microsoft. No futuro, a guia também poderá abrir arquivos no Office Web. Entretanto, é necessário que o dispositivo não venha com aplicativos de área de trabalho completos.

– Gerenciador de tarefas: O Gerenciador de Tarefas ganha um novo design baseado em Fluent UI e WinUI, tornando o aplicativo mais acessível em dispositivos touchscreen.

A nova versão usará uma nova barra lateral ou menu hambúrguer para exibir processos e opções de desempenho. A barra superior passa a exibir a marca e o nome do dispositivo, modelo, CPU ou RAM em uso.

– Barra de tarefas: O recurso de arrastar e soltar na barra de tarefas estará de volta, permitindo tanto arrastar arquivos para aplicativos fixados na barra ou até levar apps para criar atalhos.

– Integridade da memória: Um novo recurso impede que códigos maliciosos sejam inseridos em processos de alta segurança. A função pode ser habilitada em Segurança do Windows, acessando Segurança do dispositivo > Isolamento de núcleo.

– Explorador de arquivos: O Explorador de arquivos agora terá suporte para guias no Windows 11 versão 22H2, possibilitando gerenciar pastas/diretórios com facilidade, com uma experiência semelhante às guias no Microsoft Edge.

