Como um pote de iogurte por dia pode prolongar a vida, segundo cientistas

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

As bactérias naturais do alimento podem ter efeitos benéficos no intestino, o que poderia explicar o efeito protetor. (Foto: Freepik)

Um estudo descobriu que consumir 50g de iogurte integral ou desnatado todos os dias, o equivalente a metade de um pote, pode reduzir o risco de morte prematura em quase 20%. De acordo com pesquisadores da Universidade Centro-Sul da China, as bactérias naturais do iogurte podem ter efeitos benéficos no intestino, o que poderia explicar o efeito protetor.

O iogurte é um alimento fermentado comumente consumido e recomendado por muitas diretrizes. O alimento pode contribuir para a ingestão de múltiplos nutrientes e reduzir o risco de diversas doenças. O conteúdo probiótico do iogurte pode impactar positivamente a saúde intestinal, melhorar a digestão e melhorar a função imunológica.

Para indivíduos com distúrbios gastrointestinais, o consumo de iogurte pode ajudar a manter uma microbiota intestinal saudável e aliviar sintomas como inchaço e indigestão. Além disso, o teor de cálcio e vitamina D no iogurte pode apoiar a saúde óssea e reduzir o risco de osteoporose e fratura óssea, particularmente em populações idosas.

No novo estudo, a equipe analisou se o consumo de iogurte poderia reduzir a mortalidade. Para isso, eles avaliara a dieta e a saúde de 186 mil homens e mulheres participantes do Biobank do Reino Unido, que aderiram ao estudo entre 2006 e 2010 e foram acompanhados até 2022. Os participantes forneceram dados sobre a ingestão de iogurte integral/desnatado e também havia informações sobre mortalidade por todas as causas e causas específicas de morte, incluindo câncer e doenças cardiovasculares.

Entre os 186 168 participantes, 46% eram consumidores de iogurte. O iogurte desnatado foi o tipo de iogurte mais consumido, seguido pelo iogurte integral e ambos. As pessoas que não consumiam iogurte eram mais propensas a relatar diabetes, colesterol alto e hipertensão, e tinham as maiores frequências de consumo de álcool.

Os consumidores de iogurte integral apresentaram o IMC mais baixo e as taxas mais baixas de diabetes e hipertensão. Já os consumidores de iogurte desnatado e de ambos os tipos de iogurte tinham maior consumo de vegetais e frutas e eram mais propensos a pertencer a uma classe social mais elevada.

Os resultados, publicados na revista científica Journal of Global Health, mostraram que aqueles que comiam até 50g de iogurte integral e 100g por dia de iogurte desnatado tinham 18% menos probabilidade de morrer prematuramente.

“Essas novas descobertas têm importância clínica e de saúde pública, pois fornecem evidências do consumo moderado de iogurte como elemento de uma dieta saudável”, disseram eles.

De acordo com os pesquisadores, os potenciais mecanismos subjacentes aos efeitos do consumo de iogurte na promoção da saúde são complexos.

“O iogurte é uma fonte rica em nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas (B12, riboflavina) e minerais (cálcio e fósforo). Esses nutrientes contribuem para a saúde geral e apoiam várias funções corporais. Além disso, o iogurte é uma fonte crítica de bactérias promotoras da saúde e pode ajudar a melhorar a saúde intestinal e extraintestinal. (…) A ingestão de iogurte pode influenciar a microbiota intestinal e a saúde intestinal para prevenir a morte prematura”, escreveram.

Apesar dos resultados, eles ressaltam que são necessárias pesquisas e ensaios clínicos adicionais para compreender melhor os mecanismos biológicos entre o consumo de iogurte integral e desnatado e os resultados para a saúde.

