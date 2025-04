Brasil Saiba como vai funcionar a nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida para quem ganha até R$ 12 mil

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida, 1,2 milhão de unidades habitacionais já foram negociadas por meio do programa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal anunciou uma nova divisão do programa Minha Casa, Minha Vida para atender famílias que possuem renda de até R$ 12 mil. A novidade consiste na criação de uma nova faixa batizada de Minha Casa, Minha Vida Classe Média. As regras foram definidas em um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa do governo Lula é beneficiar 120 mil famílias com essa nova linha de financiamento, chamada de “Faixa 4” do Minha Casa, Minha Vida. Ainda não há informações sobre a partir de quando a nova faixa do Minha Casa, Minha Vida estará disponível, mas algumas informações sobre a renda e o valor-limite dos imóveis contemplados já são conhecidas.

* Renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil

* Valor do imóvel de até R$ 500 mil

* Financiamento em até 420 meses (35 anos)

* Juros de 10,5% ao ano, segundo projeção do governo

* Sem subsídio (família pagará o valor integral do imóvel, sem aporte do governo)

A expectativa agora é para saber se novas construções voltadas para essa faixa de renda serão incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e se o financiamento valerá apenas para famílias que ainda não têm imóveis no nome, como ocorre nas outras faixas do MCMV.

Desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida, 1,2 milhão de unidades habitacionais já foram negociadas por meio do programa. A intenção é chegar a 2 milhões de moradias até o fim de 2026.

Um decreto publicado nesta sexta-feira destinou recursos do Pré-Sal para as faixas 1 e 2 do MCMV, voltadas às famílias de menor renda. Com isso, a expectativa do governo é de que os recursos que já estavam previstos para o programa habitacional possam mirar a camada direcionada às pessoas com renda maior, entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. As informações são do portal NSC Total.

— Veja o que ainda falta saber sobre a “Faixa 4” do Minha Casa, Minha Vida:

* Quando esse financiamento começa a ser ofertado;

* Se haverá um novo teto de renda para as áreas rurais, como já ocorre nas outras faixas;

* Se habitações voltadas para essa faixa serão incluídas em projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);

* Se o financiamento valerá apenas para famílias que ainda não têm imóvel registrado (como acontece nas demais faixas).

