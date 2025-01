Brasil Companhia aérea Azul anuncia suspensão de voos em 12 cidades brasileiras

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Em nota, a companhia informou que "as mudanças fazem parte do planejamento operacional. Foto: Azul/Divulgação

A Azul Linhas Aéreas informou que vai suspender as operações em 12 cidades brasileiras a partir de março deste ano. De acordo com a companhia, a medida foi adotada por uma série de fatores, que incluem o aumento nos custos operacionais da aviação e o ajuste de oferta e demanda.

Em nota, a companhia informou que “as mudanças fazem parte do planejamento operacional, e os clientes impactados estão sendo comunicados previamente e receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”.

A suspensão começa a valer no dia 10 de março nos seguintes municípios:

– Barreirinhas (MA)

– Cabo Frio (RJ)

– Campos (RJ)

– Correia Pinto (SC)

– Cratéus (CE)

– Iguatú (CE)

– Mossoró (RN)

– Parnaíba (PI)

– Rio Verde (GO)

– São Benedito (CE)

– São Raimundo Nonato (PI)

– Sobral (CE)

Também em nota, a Azul Linhas Aéreas citou os impactos pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta no dólar, somada às questões de disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda entre as justificativas para a suspensão.

Pelos mesmos motivos, anunciou que, a partir de 3 de março, os voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados somente a partir de Recife (PE). Já no dia 10, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) terão como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul.

Da mesma forma, as operações no aeroporto de Caruaru (PE) serão readequadas, devido à baixa ocupação. Os voos passarão a ser operados por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove clientes.

A companhia ressaltou que “como empresa competitiva, reavalia constantemente as operações em suas bases, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda”. Disse ainda que “está sempre avaliando as possibilidades e necessidades de mercado e, consequentemente, mudanças fazem parte do planejamento operacional”.

O Aeroporto Internacional de Viracopos informou que não será impactado, pois a suspensão das operações não inclui rotas a partir de Viracopos e nem voos com destino a Campinas.

Fusão

As mudanças foram anunciadas uma semana depois da divulgação de uma possível fusão entre a Azul e a Gol. O grupo Abra, controlador das companhias aéreas Gol e Avianca, assinou um memorando de entendimento com a Azul com o objetivo de unir negócios no Brasil.

Em comunicado a investidores, a Gol informou que o acordo representa a fase inicial de um processo de negociação que visa “explorar a viabilidade de uma possível transação”. Caso a combinação se confirme, as duas devem manter suas marcas e certificados operacionais de forma independente.

“O acordo não tem impacto na estratégia, na condução dos negócios ou nas operações rotineiras da Gol”, diz o documento. As informações são do portal de notícias g1.

