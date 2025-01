Educação Estão abertas as inscrições do primeiro semestre do Prouni; saiba quem pode pedir bolsa

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Os interessados devem se inscrever até 23h59 de 28 de janeiro pelo portal Acesso Único. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1º semestre deste ano começam nesta sexta-feira (24). Os interessados devem se inscrever até 23h59 de 28 de janeiro pelo portal Acesso Único, utilizando o login gov.br com CPF e senha.

O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais (cobrem 100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ou 2024, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Datas importantes

– Inscrições: 24 a 28 de janeiro

– Resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro

– Resultado da segunda chamada: 28 de fevereiro

– Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 março

– Resultado da lista de espera: 1º de abril

O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno). Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas. Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos.

Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada antes do fim do período de inscrição). Se o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado. O candidato pré-selecionado ainda não é “dono” da vaga. Ela está reservada para ele, mas, antes de assumi-la, é necessário cumprir com as últimas etapas de seleção.

Ainda será preciso comprovar as informações prestadas no ato da inscrição (como a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública, por exemplo). Isso é feito na instituição de ensino na qual o aluno estudará no prazo indicado no edital.

Se não houver formação de turma, o aluno perderá a vaga. Poderá tentar participar da segunda chamada e da lista de espera (caso manifeste interesse).

No caso de notas idênticas na média aritmética das notas do Enem, o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:

– Maior nota na prova de redação.

– Maior nota na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias.

– Maior nota na prova de matemática e suas tecnologias.

– Maior nota na prova de ciências da natureza e suas tecnologias.

– Maior nota na prova de ciências humanas e suas tecnologias.

Pode se inscrever o candidato que realizou o Enem 2023 ou 2024 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos pontos abaixo:

– Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

– Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;

– Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

– Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; ou

– Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

– Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou

– Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277 por pessoa). Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos (R$ 4.554 por pessoa). As informações são do portal de notícias g1.

