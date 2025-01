Mundo Trump: “Adoraria ver o Canadá ser o 51º Estado” dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

"Os cidadãos canadenses, se isso acontecer, teriam um grande corte de taxas, porque são muito taxados", disse. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (24), que “adoraria ver o Canadá ser o 51º Estado” dos Estados Unidos, alegando que os canadenses teriam vantagem se o país fosse anexado.

“Eles foram muito desagradáveis conosco nas trocas comerciais. Historicamente, o Canadá tem sido muito mau conosco, muito injusto nas trocas comerciais… então veremos como isso se desenvolve. Adoraria ver o Canadá ser o 51° estado [dos EUA]”, afirmou o republicano durante viagem à Carolina do Norte, a primeira no país desde que assumiu o cargo.

“Os cidadãos canadenses, se isso acontecer, teriam um grande corte de taxas, porque são muito taxados. Não teriam que se preocupar com Exército, não teriam que se preocupar com muitas das coisas. Teriam melhor assistência médica, muito melhor. Acho que as pessoas do Canadá gostariam disso, se fosse explicado”, alegou.

Trump afirmou que os EUA “perdem” 200 bilhões de dólares com os Canadá — em referência ao superávit comercial do país vizinho –, argumentando que não precisam dos produtos vendidos pelos canadenses como carros e alimentos “porque fazemos os mesmos produtos logo do outro lado da fronteira”.

Ainda durante a coletiva de imprensa, o republicano chamou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, de governador e afirmou que disse a ele que o país deveria se tornar um estado dos EUA.

“Disse ao… chamo ele de governador Trudeau, mas ele é o primeiro-ministro Trudeau, quando ele era primeiro-ministro… perguntei a ele: ‘por que faríamos isso?’ [continuar com as trocas comerciais com o Canadá no valor que Trump informou] e ele foi incapaz de me dar uma resposta. Disse: ‘não sei’”, comentou.

O premiê anunciou a renúncia do cargo no início deste mês. Ainda assim, ressaltou que continuaria exercendo as funções até que um novo líder fosse escolhido.

“Eu disse: ‘você acha que é justo que estamos pagando 200 bilhões de dólares para manter o Canadá funcionando?’. E eu perguntei a ele: ‘o que acha que aconteceria se nós não fizéssemos isso?’. Ele disse que seria uma nação fracassada. Então eu disse: ‘então você deveria ser um estado… por que estamos pagando todo esse dinheiro para o Canadá quando podemos usar nós mesmos?”, adicionou Trump.

No início deste ano, o presidente dos Estados Unidos publicou um mapa com o Canadá anexado aos Estados Unidos. Após o caso, Trudeau afirmou que não haveria “a menor chance” de que seu país se tornasse parte dos EUA.

