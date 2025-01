Brasil Tempestade alaga ruas, estações de trem e metrô em São Paulo

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Pela primeira vez, a Defesa Civil disparou um alerta severo de risco para os celulares dos paulistanos Foto: Reprodução Pela primeira vez, a Defesa Civil disparou um alerta severo de risco para os celulares dos paulistanos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões por volta das 15h30 desta sexta-feira (24), conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O término foi registrado às 17h35.

O temporal atingiu todas as regiões da capital. Na zona norte, a escada de acesso à estação Jardim São Paulo do Metrô ficou parecida com uma cachoeira, enquanto os trilhos ficaram alagados. A linha 1-Azul do Metrô está paralisada.

Ainda na região, uma parte do teto do shopping Center Norte desabou devido ao excesso de água, sem ferir nenhum frequentador do centro de compras. Nas zonas oeste e norte, há registros de queda de granizo. A avenida Sumaré e a rua dos Pinheiros estão alagadas.

Às 17h, 179.667 imóveis estavam sem energia elétrica na Grande SP, segundo boletim da concessionária Enel. Já na capital paulista, eram 140.997 clientes sem energia.

Pela primeira vez, a Defesa Civil disparou um alerta severo de risco para os celulares dos paulistanos com orientações para que a população se mantenha em local seguro. A Defesa Civil emitiu via SMS alerta severo sobre a chuva às 15h56. “Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em loca seguro”, dizia a mensagem.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com potencial para queda de granizo nas Zonas Oeste, Norte, Leste e no Centro.

“Essa chuva ocorre de forma isolada e têm potencial para rajadas de vento, alagamentos e queda de árvores, além de transbordamentos de rios e córregos. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões da cidade”, afirma o centro.

Fim de semana

Nos próximos dias a previsão é de temporais localizados entre o final das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado.

A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo (26) deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média deve diminuir a partir da segunda-feira (27).

No sábado (25), dia do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE devem registrar temperatura mínima de 21°C e a máxima por volta dos 32°C.

O domingo (26) será marcado também por chuva moderada a forte a partir do período da manhã, que deve receber o reforço da chegada de uma frente fria ao litoral paulista.

Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia. E o cenário aponta para a formação de alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos.

As temperaturas variam entre a mínima de 21°C e a máxima por volta dos 28°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 60%.

