Companhia aérea diz que avião caiu no Cazaquistão devido a "interferências externas, físicas e técnicas"; 38 pessoas morreram

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Fabricado no Brasil, o Embraer 190 havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, com destino à cidade de Grozni, na Rússia. (Foto: Reprodução)

A Azerbaijan Airlines afirmou nessa sexta-feira (27) que os resultados preliminares da investigação sobre o avião que caiu no Cazaquistão apontam para “interferência externa, física e técnica”. Ao longo da semana, houve uma crescente especulação de que a aeronave poderia ter sido atingida por mísseis de defesa russos. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram.

Fabricado no Brasil, o Embraer 190 havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, com destino à cidade de Grozni, na Rússia.

Em comunicado, a Azerbaijan Airlines anunciou nessa sexta-feira que está suspendendo seus voos para sete cidades russas porque “os resultados preliminares da investigação sobre a queda da aeronave Embraer 190, que operava o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines entre Baku e Grozny, apontam para interferência externa, física e técnica”.

Também nesta sexta-feira, o responsável pela aviação civil da Rússia afirmou que a aeronave tentou pousar em Grozny, capital da Chechênia, durante um ataque de drones ucranianos. Oficialmente, o Kremlin disse que não se pronunciará sobre o assunto até o fim da investigação,

Uma fonte do governo dos Estados Unidos, que falou sob a condição de anonimato, afirmou na quinta-feira que há indícios de que um sistema russo de defesa antiaérea atingiu o avião. A fonte acrescentou que, se os indícios forem confirmados, ficaria evidente o que os Estados Unidos classificam como a “temeridade” da Rússia na ofensiva na Ucrânia. Quatro fontes com conhecimento do assunto ouvidas pela agência de notícias Reuters também teriam confirmado que autoridades azerbaijanas acreditam que o avião foi derrubado por um míssil russo.

À agência de notícias AFP, o deputado azerbaijano Rasim Musabekov disse que “uma investigação está em curso para determinar se foi um disparo da defesa antiaérea russa ou outra causa”.

“As fotos e os vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são provocados por mísseis de defesa antiaérea”, afirmou.

Até agora, nenhum dos países envolvidos se pronunciou publicamente sobre a hipótese de que o avião teria sido atingido quando se aproximava do aeroporto de destino, na Rússia. De acordo com o Cazaquistão, a caixa-preta do avião, que contém dados do voo para ajudar a determinar a causa do acidente, foi encontrada. Representantes da Embraer SA e da agência brasileira de investigação e prevenção de acidentes aéreos (Cenipa) estão a caminho do país. A fabricante afirmou na quarta-feira que está acompanhando a situação e focada em apoiar as autoridades.

A aeronave do modelo Embraer 190 caiu na quarta-feira próximo à cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão. O voo fazia o trajeto entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república caucasiana russa da Chechênia e transportava 67 pessoas.

De acordo com a companhia aérea, 62 passageiros e cinco membros da tripulação estavam a bordo do voo J2-8243, que “fez um pouso de emergência” a três quilômetros de Aktau. Entre eles havia 37 cidadãos azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão. As informações são da agência de notícias AFP.

