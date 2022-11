Mundo Companhia aérea europeia de baixo custo registra lucro semestral recorde

Aérea transportou 95,1 milhões de passageiros durante o período, ante 39,1 milhões um ano atrás.

A Ryanair transportou um número recorde de passageiros durante o verão e diz que suas passagens aéreas econômicas atrairão ainda mais clientes à medida que a Europa entra em recessão. A companhia de baixo custo registrou seu maior lucro semestral nesta segunda-feira (7), ganhando 1,37 bilhão de euros (US$ 1,36 bilhão) nos seis meses finalizados em setembro. Isso superou seu recorde anterior de 1,15 bilhão de euros (US$ 1,14 bilhão) em 2019.

Aérea transportou 95,1 milhões de passageiros durante o período, ante 39,1 milhões um ano atrás. Isso é 11% maior que o mesmo período de 2019 antes da pandemia de coronavírus.

A empresa agora espera transportar 168 milhões de passageiros nos 12 meses até março de 2023 – 1,5 milhão a mais que sua previsão anterior e 13% a mais que no ano anterior à pandemia. As ações da empresa subiram 3,7% em Dublin, na Irlanda.

A Ryanair emergiu da pandemia de coronavírus mais forte do que nunca, mesmo quando vários de seus concorrentes faliram ou precisaram de resgates apoiados pelo governo. Também foi capaz de evitar a escassez de pessoal que atormentou muitos de seus rivais durante o verão, incluindo a companhia aérea de baixo custo EasyJet.

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, disse que os cortes dos rivais nas frotas e na capacidade de passageiros criaram “enormes oportunidades de crescimento” para a transportadora irlandesa, que viu sua participação de mercado “aumentar” nos principais mercados europeus.

“Milhões de passageiros estão mudando para voar na Ryanair e suspeitamos que isso continue”, disse O’Leary em um vídeo postado no site da empresa.

Ele disse que as preocupações com o impacto da recessão e da inflação nos negócios da companhia foram “exageradas”.

“As pessoas não param de voar durante as recessões, mas tornam-se muito mais sensíveis ao preço. A Ryanair cresce mais fortemente em uma recessão porque temos uma enorme vantagem de custo sobre nossos concorrentes, essa vantagem de custo está aumentando e as pessoas se tornando mais sensíveis ao preço se voltam para nós”, acrescentou.

Os fortes ganhos significam que a empresa reverterá os cortes salariais pandêmicos para mais de 90% de seus pilotos e tripulação de cabine a partir do próximo mês – antes do planejado. “Esses acordos de pagamento de longo prazo com a grande maioria de nosso pessoal agora entregaram o pagamento totalmente restaurado 28 meses antes do acordado anteriormente”, disse O’Leary.

Embora a Ryanair tenha se recuperado da pandemia mais rapidamente do que grande parte do setor de aviação, seu crescimento no próximo ano pode ser prejudicado pela “incapacidade contínua de cumprir seu cronograma de entrega” da Boeing, segundo O’Leary.

