Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em dez rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a presença de trabalhadores e máquinas nas pistas, podem ocorrer bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR Com a presença de trabalhadores e máquinas nas pistas, podem ocorrer bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alertou os motoristas e pedestres para alterações no trânsito devido à execução de obras e serviços em dez estradas estaduais nesta semana.

Os trabalhos incluem a construção de rotatórias, pavimentação de acessos, reparos localizados, manutenção asfáltica, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos. Com a presença de trabalhadores e máquinas nas pistas, podem ocorrer bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

A EGR ressaltou a importância para que os motoristas dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade nas rodovias onde ocorrem as intervenções. “Nosso corpo técnico trabalha constantemente na manutenção de trechos pelos quais circulam milhares de pessoas diariamente”, disse o diretor-presidente da estatal, Luiz Fernando Záchia.

Confira a relação das rodovias estaduais onde há obras e serviços nesta semana:

Obras de construção de rotatórias

RSC-287: pavimentação asfáltica das vias e rotatórias no quilômetro dois, na travessia urbana de Montenegro.

Trânsito: o tráfego de veículos que se desloca pela pista principal, em direção a Portão e Vale do Sinos, é desviado para a rua lateral, paralela à rodovia.

Obras de construção de alça de acesso

ERS-122: ajustes na drenagem pluvial no trecho de 668 metros que consolida a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. As obras estão localizadas no quilômetro 92, no entroncamento das rodovias.

Trânsito: cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude da movimentação de caminhões e trabalhadores.

Manutenção no pavimento

ERS-129: no quilômetro 73, em Encantado.

RSC-453: no quilômetro 94, em Garibaldi.

ERS-122: do quilômetro zero ao dois, em Portão.

ERS-122: no quilômetro 96, em Flores da Cunha

Reparos localizados

RSC-453, do quilômetro sete ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão.

ERS-135, no quilômetro 68, em Erechim.

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-129: do quilômetro 72 ao 89, entre Encantado e Muçum.

ERS-130: do quilômetro 69 ao 82, entre Encantado e Arroio do Meio.

RSC-453: do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

ERS-239: do quilômetro 15 ao 20, entre Novo Hamburgo e Campo Bom.

ERS-235: do quilômetro 51 ao 74, entre Canela e São Francisco de Paula.

ERS-474: do quilômetro zero ao 20, em Santo Antônio da Patrulha.

ERS-122: do quilômetro 10 ao 38, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino.

ERS-040: do quilômetro 30 ao 70, entre Viamão e Capivari do Sul.

ERS-122: do quilômetro 82 ao 95, em Flores da Cunha.

ERS-135: do quilômetro zero ao sete, em Erechim.

Tapa-buracos

ERS-135: em toda a extensão da rodovia.

ERS-129: em toda a extensão da rodovia.

ERS-130: em toda a extensão da rodovia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul