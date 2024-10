Rio Grande do Sul Companhia aérea Gol garante a retomada plena das suas operações no RS a partir da reabertura total do aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

A empresa afirmou que está otimista com a reabertura do Salgado Filho Foto: Divulgação A empresa afirmou que está otimista com a reabertura do Salgado Filho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A companhia aérea Gol reforçou ao governador Eduardo Leite a garantia de retomada plena das suas operações no Rio Grande do Sul a partir da reabertura total do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, prevista para dezembro. No dia 21 de outubro, o terminal será reaberto apenas para voos nacionais, com funcionamento das 8h às 22h.

Leite se reuniu com representantes da empresa na sede da companhia, em São Paulo, na tarde de quinta-feira (10). “A partir de dezembro, a Gol vai estar do tamanho que tinha antes nas operações em Porto Alegre e com a disposição de manter no interior as operações que foram criadas. Ou seja, no final das contas, a companhia terá uma operação maior no Rio Grande do Sul do que tinha antes”, afirmou o governador.

O CEO da Gol, Celso Ferrer, disse que está otimista com a reabertura do Salgado Filho e com a manutenção de voos que foram adicionados em rotas pelo interior.

“A gente está muito entusiasmado aqui na Gol. Operamos em Canoas e atendemos ao Estado, sempre na medida que foi possível. Mas, agora, a gente se sente aliviado em poder voltar com todos os destinos para o Brasil, com a mesma quantidade de voos que a gente tinha anteriormente, e crescendo no interior. Então, a Gol abraça o Rio Grande da mesma forma que a gente se sente abraçado por todos que lá vivem”, ressaltou o executivo.

