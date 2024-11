Acontece Companhia Hipotecária faz mudança de marca e inova no mercado de crédito imobiliário

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

A nova identidade foi lançada após o ingresso de outros sócios Foto: Divulgação A nova identidade foi lançada após o ingresso de outros sócios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A OXY, nova identidade da Companhia Hipotecária Piratini, oficializou sua transição para uma fase de crescimento estratégico ao lançar a sua nova marca para o mercado. Entre os fatores que impulsionaram essa mudança, está a recente entrada de três players importantes do mercado financeiro na sociedade: Creditas e CashMe, do Grupo Cyrela, e HS Investimentos, do empresário Helio Seibel.

As empresas entraram na sociedade com um aporte total de R$ 16 milhões, com enfoque no aumento do capital social da Oxy, que passou de R$ 4 milhões para R$ 20 milhões.

A OXY se consolida como uma das principais companhias do Brasil no segmento e elevou sua capacidade de operação ao ter seu capital social quadruplicado com a reformulação societária.

Segundo Luis Felipe Carchedi, sócio e CEO da OXY, a mudança de identidade reforça a estratégia de desenvolvimento sustentável da companhia e a entrada dos novos sócios possibilita a oferta de soluções ainda mais completas para os clientes. “Esse aporte financeiro, somado à experiência no mercado imobiliário e às inovações tecnológicas das empresas dos novos sócios agregam fatores importantes para a consolidação da trajetória de mais de uma década da OXY no segmento de crédito imobiliário”, afirmou o executivo.

A mudança visual visa responder aos desafios do crescente mercado de crédito imobiliário do Brasil, sobretudo do CGI – crédito com garantia de imóvel, um dos principais produtos da OXY. “Entre 2017 e 2021, a originação dessa modalidade de crédito teve um crescimento de 80% no país. De acordo com projeções do Banco Central, até 2040, o CGI, pode responder por até 20% do PIB nacional”, destacou o CEO.

No mesmo ritmo de mudança, a companhia vem trabalhando no lançamento de novos produtos como o financiamento para aquisição de imóvel para pessoas físicas e uma linha de crédito voltada a pequenas e médias incorporações imobiliárias em fase de construção dos seus empreendimentos. “Diversificar o portfólio significa capilarizar a nossa atuação em diferentes frentes do crédito imobiliário para fortalecer o nosso DNA de especialistas nesse mercado”, complementou Luis Felipe.

