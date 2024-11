Acontece IBEF-RS agracia Rafael Dalla Coletta, CFO da SLC Máquinas, com o Prêmio Equilibrista 2024

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Considerado o "Oscar" da área das finanças, o Equilibrista é o reconhecimento dos executivos financeiros que apresentam excepcionais resultados, superando desafios no decorrer de suas carreiras. Foto: O Sul Foto: O Sul

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) premiou os vencedores e destaques da 34ª edição do Prêmio Equilibrista, nesta sexta-feira (8), em Porto Alegre. O grande vencedor do Prêmio Equilibrista 2024 foi Rafael Dalla Coletta, CFO da SLC Máquinas. Além do troféu, o executivo também foi agraciado com uma bolsa para um MBA Presencial na Decision FGV, em Porto Alegre.

“Eu sou natural de Veranópolis e saí de lá muito cedo, com 14, 15 anos, para iniciar minha carreira profissional de estudos. Eu vejo hoje o foco, os desafios, as barreiras que eu tive que superar, e eu acho que fica esse exemplo: que todos nós devemos encarar cada um dos desafios como grandes oportunidades. Nos prepararmos, estudarmos, aceitarmos os desafios e estarmos preparados para eles. E saber que a gente vai errar, saber que cada erro vai ser uma aprendizagem e que a gente possa comemorar as vitórias junto com pessoas, com equipes e com a empresa com a qual estamos fazendo parte”, celebrou Dalla Coletta, que há 10 anos recebeu também o prêmio de Destaque da IBEF-RS.

Além do Executivo do Ano, a cerimônia também premiou os Destaques de 2024, que foram: Antonio Marcos Rocha Praxedes, CFO do Grupo Argenta; Daniel Martins, diretor Administrativo Financeiro e RI da Lojas Renner S/A: e Diana Werner, presidente da Isla Sementes.

“Hoje é um dia de celebração, um dia de festa, um dia de reconhecimento às pessoas. A gente sempre fala que o Equilibrista é um reconhecimento à pessoa do profissional de finanças. Então, ele é onde os familiares estão presentes, a gente procura valorizar todo esse empenho, porque muitas vezes o profissional de finanças tem um trabalho que não aparece tanto, mas que é de fundamental importância para viabilizar projetos, para viabilizar a recuperação de empresas como foi esse ano. Então, é um momento em que a gente reconhece esse esforço”, comentou Odivan Cargnin, presidente do IBEF-RS.

Considerado o “Oscar” da área das finanças, o Equilibrista é o reconhecimento dos executivos financeiros que apresentam constantes e excepcionais resultados, superando desafios no decorrer de suas carreiras. As homenagens foram entregues em cerimônia na Casa Vetro, em Porto Alegre. O evento contou ainda com uma palestra do economista Paulo Rabello, sobre o cenário econômico para o Brasil em 2025.

O IBEF-RS também reconhece anualmente entidades que se destacam pela dedicação ao desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Neste ano, a entidade homenageada foi a Brigada Militar. O comandante-geral da entidade, Coronel Cláudio Feoli esteve presente para receber a honraria.

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças é uma instituição nacional criada em 1971, sem fins lucrativos, que reúne os principais executivos de finanças do País. No Rio Grande do Sul foi criado em 1988, tendo como objetivo principal fomentar informações sobre mercado, carreira, tendências, tecnologias e perspectivas, por meio de fóruns, eventos, webinars e premiações. Conta com o IBEF-RS Mulher, além de três comitês: Mercado de Capitais, Tributário e Controladoria, Tesouraria e Risco.

