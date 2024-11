Acontece New Balance 42K Porto Alegre levará dois corredores para a Maratona de Nova York em 2025

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quem se inscrever na prova gaúcha até 30 de novembro concorrerá a pacotes para correr em Nova York com Marilson Gomes dos Santos, bicampeão da maior maratona do planeta Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha, iniciada em maio deste ano, que levará dois corredores da New Balance 42K Porto Alegre 2025 para a Maratona de Nova York no próximo ano, entrou na reta final. Participarão do sorteio todos os corredores que adquirirem o kit para a maratona (42K) ou para a meia maratona (21K) da New Balance 42K Porto Alegre 2025 até o dia 30 de novembro. As inscrições podem ser feitas no site oficial da prova.

O sorteio será realizado no dia 03 de dezembro e oferecerá pacotes completos para dois corredores disputarem a Maratona de Nova York, uma das provas mais desejadas e famosas do planeta, em 2025. Os vencedores serão contemplados com passagem aérea, hospedagem e inscrição para a corrida nos Estados Unidos.

A viagem dos vencedores para a Maratona de Nova York terá um diferencial. Eles serão acompanhados em toda a jornada pelo ex-corredor Marilson Gomes dos Santos, bicampeão da Maratona de Nova York em 2006 e 2008, e considerado um dos maiores maratonistas da história do esporte brasileiro. Também fará parte do grupo Adauto Domingues, ex-treinador de Marilson e uma das maiores referências do atletismo brasileiro.

A iniciativa é uma parceria entre a New Balance e a Run Sports, organizadora da New Balance 42K Porto Alegre.

“Oferecer este sorteio especial para a Maratona de Nova York é mais um item que entregamos aos apaixonados pela corrida dentro da New Balance 42K Porto Alegre. Imagine então fazer esta viagem ao lado de um bicampeão da prova como o Marilson Gomes dos Santos e ouvir as histórias de suas conquistas e dicas valiosas para o dia da maratona? É o sonho de qualquer corredor”, disse Claudio Soirefmann, proprietário da Run Sports, organizadora da New Balance 42K Porto Alegre.

“Conectar a New Balance 42K Porto Alegre à Maratona de Nova York faz bastante sentido para a New Balance, já que a marca é patrocinadora da prova norte-americana e também realiza sua corrida proprietária em Porto Alegre. Temos uma ampla oferta de eventos dentro do território de performance no Brasil e no exterior, então desejamos que os fãs da New Balance possam viver experiências distintas e emocionantes com a marca em diferentes localidades pelo mundo”, disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

A New Balance 42K Porto Alegre 2025 acontecerá no dia 27 de abril do próximo ano, com a disputa de quatro distâncias em sua programação: 42k (maratona), 21k (meia maratona), 10k e 5k. Neste ano, a maratona reuniu diversos atletas da elite nacional da modalidade e nomes importantes do cenário internacional. Os vencedores foram o brasileiro Paulo Paula na prova masculina, e a queniana Viola Kosgei no feminino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/new-balance-42k-corredores-maratona-nova-york/

New Balance 42K Porto Alegre levará dois corredores para a Maratona de Nova York em 2025

2024-11-08