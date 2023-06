Porto Alegre Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre participa de espetáculo no Theatro São Pedro neste sábado e domingo

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Com música de Vivaldi, "O Rapto de Persáfone" explora diversos sentidos. (Foto: Clara Albuquerque/Divulgação)

A Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre se unirá à Orquestra Sphaera Mundi e ao ator Tom Peres, no Theatro São Pedro, para duas apresentações do espetáculo “O Rapto de Perséfone”, com música do compositor italiano Antonio Vivaldi. As sessões estão estão marcadas para as 20h deste sábado (3) e 18h de domingo.

Escrito em 2019 e inspirado na escultura de Lorenzo Bernini, o espetáculo é musical, porém com formato inovador ao oferecer uma profunda experiência multi-sensorial. Seus elementos exploram audição, visão e olfato (ou mesmo a intuição, promete), ao integrar música com poesia, teatro e dança, incrementados por aromas, luzes e imagens.

Para o coordenador do Centro de Dança da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMSec), Airton Tomazzoni, a Compania dá mais um importante passo em sua trajetória:

“Valoriza o talento e excelência do elenco de bailarinos e bailarinas da Capital e celebra a aproximação com a cultura italiana, com a obra de um grande compositor como Vivaldi (1678-1741) e com a incrível Orquestra Sphaera Mundi”.

Serviço

Com classificação livre, o espetáculo tem ingresso com desconto de meia-entrada para italianos (mediante apresentação de passaporte). O benefício é estendido a membros do centro cultural Nova Acrópole. Estas e outras informações estão disponíveis no site theatrosaopedro.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

