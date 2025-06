Rio Grande do Sul Companhia Nacional de Abastecimento doa alimentos para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

O foco da mobilização emergencial é garantir a segurança alimentar das pessoas atingidas Foto: Catiana de Medeiros/Conab O foco da mobilização emergencial é garantir a segurança alimentar das pessoas atingidas. (Foto: Catiana de Medeiros/Conab) Foto: Catiana de Medeiros/Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) instalou uma Sala de Situação para coordenar e executar ações emergenciais de apoio às pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, com foco especial na Região Metropolitana de Porto Alegre, uma das mais afetadas pelas fortes chuvas e alagamentos.

A principal frente de atuação da Conab neste momento é a doação de alimentos às famílias que precisaram deixar suas casas e se encontram em abrigos ou em situação de vulnerabilidade. Nesta primeira etapa da operação, foram disponibilizadas 4 mil cestas básicas, o equivalente a aproximadamente 68 toneladas de alimentos. Todos os itens foram produzidos por agricultores familiares, fortalecendo, ao mesmo tempo, a segurança alimentar e a economia local.

De acordo com o presidente da Conab, Edegar Pretto, a prioridade absoluta é garantir o acesso à alimentação para a população afetada. “Estamos atuando em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para atender as famílias atingidas. A prioridade, neste momento, é assegurar que não falte comida. A Conab já montou uma Sala de Situação e mantém contato direto com cozinhas solidárias e prefeituras da região”, afirmou.

As cestas estão armazenadas na Unidade Armazenadora da Conab em Canoas, cidade estratégica para a logística de distribuição. Cada cesta contém cerca de 17 quilos de alimentos essenciais, como arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado — itens básicos que podem suprir temporariamente as necessidades nutricionais das famílias.

As entregas foram iniciadas nesse sábado (21), com os primeiros lotes sendo destinados à prefeitura de Nova Santa Rita e a cozinhas solidárias atuantes na Região Metropolitana de Porto Alegre. A expectativa é ampliar o alcance da distribuição nas próximas semanas, conforme a evolução das necessidades e o mapeamento das áreas mais afetadas.

