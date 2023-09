Política Companhia Nacional de Abastecimento é homenageada no Senado Federal

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

A solenidade destacou os principais resultados alcançados pela estatal ao longo dos seus 33 anos. Foto: Francisco Stuckert

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), presidida pelo gaúcho Edegar Pretto, foi homenageada nesta segunda-feira (4), durante sessão especial do Senado Federal. A solenidade destacou os principais resultados alcançados pela estatal ao longo dos seus 33 anos e trouxe temas como os desafios enfrentados atualmente e os projetos para os próximos anos.

A sessão especial foi proposta pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e contou com as presenças de autoridades e da diretoria executiva da Companhia: o diretor-presidente, Edegar Pretto; a diretora Administrativa, Financeira e de Fiscalização, Rosa Neide; o diretor de Política Agrícola e Informações, Sílvio Porto; o diretor de Operações e Abastecimento, Thiago dos Santos; e o diretor de Gestão de Pessoas, Lenildo Morais.

Participaram na mesa, além do senador Petecão e de Pretto, o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro; a secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Fernanda Machiavelli; a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Rahal; e a superintendente regional da estatal no Acre, Alessandra Ferraz Cavalcante.

O ministro Fávaro ressaltou que não existe política agrícola sem uma empresa de apoio à comercialização.

“Essa empresa é a Conab. Uma empresa que visa dar equilíbrio, não deixar ter falta de suprimentos, controlar a inflação, fazer logística, prever as coisas e trazer ao mercado com seus relatórios inquestionáveis. A Conab cumpre um papel neste país de garantia de estabilidade mais do que econômica, garantia de estabilidade alimentar”, argumentou.

Na ocasião, Pretto falou da importância da Conab em diversos aspectos, como as pesquisas para levantamento de safras, armazenagem e o apoio à agricultura familiar.

“São 33 anos de história e de serviços prestados à população brasileira. É a maior empresa de abastecimento da América Latina, com 3.500 servidores. Em relação à Política Nacional de Abastecimento Alimentar, junto com o MDA, nós vamos fazer um amplo debate com a sociedade, com vistas a produzir mais alimentos e dar viabilidade a quem planta e colhe. De forma simultânea, por meio do PAA e de outros programas de compra institucional, vamos levar esses alimentos a quem vive em situação de vulnerabilidade social”, ressaltou.

A secretária-executiva do MDA mencionou os vários papéis da Companhia, com destaque para o combate à fome.

“A fusão das três empresas que deram origem à Conab criou uma das empresas mais fortes da América Latina na área do abastecimento. A gente tem uma das poucas empresas que reúnem produção, armazenagem, política agrícola e segurança alimentar numa mesma instituição”, disse Fernanda.

O senador Sérgio Petecão finalizou a sessão com uma observação sobre o momento atual da Companhia.

“Hoje estou convencido de que a Companhia está no caminho certo. Sem a Conab, falando mais propriamente da regional do Acre, não sei nem como seria a vida dos pequenos produtores”, completou.

