Na primeira fase de execução do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), na modalidade Compra com Doação Simultânea, 19 organizações da agricultura familiar serão atendidas no Rio Grande do Sul. Nesta etapa, que contempla propostas apresentadas em 2019 e atualizadas neste ano, serão investidos R$ 3,6 milhões no Estado.

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) vai comprar, nesta ação, cerca de 1,3 milhão de quilos de alimentos produzidos por 536 agricultores familiares gaúchos. Serão atendidos os municípios de Sertão Santana, Três Palmeiras, Arroio do Padre, Boqueirão do Leão, Arroio Grande, Morro Redondo, Santa Rosa, Santiago, Bento Gonçalves, Itati, Pelotas, São José do Norte, Três Cachoeiras, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pontão, Pouso Novo, Carlos Barbosa e Ametista do Sul.

Os alimentos serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional por meio de entidades assistenciais cadastradas nos projetos, como Cras (Centros de Assistência Social), Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), bancos de alimentos, entidades atendidas pelo Sesc/Mesa Brasil e outras organizações de assistência social. No total, 166.807 pessoas estão inscritas para o recebimento dos produtos.

Entre os itens adquiridos, estão diversas frutas, como abacate e banana, várias hortaliças (abobrinha, batata, berinjela) e ainda outros produtos beneficiados, como biscoitos e bolo, além de carne suína, conserva de vegetais, doce de frutas, farinha de milho, feijão, leite, mel, ovos, peixes e outros.

