Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Gás natural será utilizado em fogões, na calefação e na lavanderia da instituição de saúde Foto: Divulgação/Sulgás

A Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul ) finalizou a construção da rede subterrânea para fornecimento de gás natural ao Hospital Beneficente São Carlos, no Centro de Farroupilha, na Serra Gaúcha.

Foram implantados pela estatal cerca de 700 metros de um ramal construído a partir da esquina da rua Marechal Deodoro da Fonseca com a rua Independência, um dos pontos por onde passa a rede de gás natural.

O diretor-presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón, informou que o gás natural será utilizado em fogões, na calefação e na lavanderia da instituição de saúde. “Uma das grandes vantagens do gás natural é que é muito versátil. O uso vai além de aplicações conhecidas, como cocção e aquecimento de água”, explicou.

Farroupilha é uma das 11 cidades que estão recebendo investimentos da Sulgás neste ano. Até o ano passado, a cidade contava com malha dutoviária de gás natural de 11,7 quilômetros para atendimento a clientes do segmento industrial (75%), veicular (17%) e comercial (8%).

