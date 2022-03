Rio Grande do Sul Companhias aéreas devem retomar voos no aeroporto de Passo Fundo em abril

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Gol planeja, inicialmente, um voo diário de Passo Fundo para Guarulhos. (SP) Foto: Reprodução A Gol planeja, inicialmente, um voo diário de Passo Fundo para Guarulhos (SP). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As companhias aéreas Azul e Gol devem retomar as operações no Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, no Noroeste gaúcho, em abril. A Azul planeja dois voos diários de Passo Fundo para o aeroporto de Viracopos, em São Paulo. A Gol planeja, inicialmente, um voo diário de Passo Fundo para Guarulhos (SP).

A data das retomadas será a partir de 4 de abril. A Azul planeja ainda mais um voo diário de Passo Fundo a partir de maio. A Azul ainda não está oferecendo vendas de passagens, mas a Gol já iniciou a comercialização dos bilhetes pela internet.

O aeroporto, que ficou mais de um ano sem funcionar por conta de reformas e ampliação, está praticamente pronto, faltando finalizar o cercamento da pista, já em andamento e a conclusão do conserto nos equipamentos de orientação para os aviões chamado de PAPI. Uma rádio local noticiou que na semana passada foi montada uma força-tarefa no local para acelerar a liberação antes da Expodireto, que acontece de 7 a 11 de março, em Não-Me-Toque.

Bombeiros de Passo Fundo já estiveram no local para montar o plano operacional. As duas companhias aéreas já analisaram presencialmente os espaços onde irão trabalhar, além do novo terminal de passageiros, que está na fase de acabamentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul