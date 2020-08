Principal bandeira da gestão de Ernani Polo na presidência da Assembleia Legislativa do RS, a competitividade ganhou um aliado de peso. O deputado gaúcho se reuniu nesta quarta-feira (19), em Brasília, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou ter se surpreendido positivamente com o foco do Legislativo gaúcho.

“Chama a minha atenção o fato de o Parlamento gaúcho ter escolhido essa pauta. Esse tema é fundamental para a retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil”, disse Guedes ao deputado gaúcho. O ministro, inclusive, se comprometeu a participar de uma futura edição do Seminário de Competitividade — série de eventos online promovida pela Assembleia do RS.

Os dois conversaram, também, sobre o cenário pós-pandemia e os desafios da retomada da economia. Polo reforçou a necessidade da simplificação do acesso aos recursos por parte dos empreendedores. “Isso é essencial para a superação deste momento difícil gerado pela pandemia, em que as atividades econômicas foram profundamente impactadas”, defendeu Polo.

O ministro da Economia também demonstrou ânimo com sua missão. “Estou muito motivado pelo Brasil. Meu trabalho segue firme e forte, com propósito de continuar liderando as transformações de que o país tanto precisa”, disse Guedes ao deputado.

Seminário e competitividade

O terceiro seminário regional do projeto “Competitividade pelo Rio Grande – Juntos para Recomeçar” acontece nesta quinta-feira (20), às 14 horas, e discutirá soluções e oportunidades para a retomada da economia do Estado e conta com o apoio da Rede Pampa.