Com a presença do governador Eduardo Leite, uma comitiva gaúcha se reuniu nesta quarta-feira (19) em Brasília com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a oficialização do Rio Grande do Sul como zona livre da febre aftosa sem necessidade de vacinação. A medida havia sido anunciada na semana anterior e passa a valer agora, com a rubrica do termo de compromisso.

A estimativa é de que em torno de 12,5 milhões de cabeças de gado – bovino e bubalino – deixem de ser vacinadas em território gaúcho. Não será mais necessária a aplicação de 20 milhões de doses anuais, uma vez que a imunização era providenciadas em duas etapas: para o rebanho geral e para animais de até 24 meses.

“Fizemos questão de vir até aqui agradecer pelo empenho dos técnicos e da ministra, pois atingir esse status era uma das prioridades do nosso governo”, ressaltou o chefe do Executivo estadual. A partir da certificação que certamente virá da OIE [Organização Mundial de Saúde Animal], esperamos a abertura de novos mercados, gerando mais emprego e renda aos gaúchos.”

Durante a cerimônia de assinatura, Tereza Cristina cumprimentou o governo estadual e os produtores rurais pela conquista, além de reforçar o apoio da pasta federal à qualificação da cadeia produtiva:

“O Ministério da Agricultura sempre vai apoiar o trabalho de vocês. Queremos ajudar a abertura de novos mercados, que pagam melhor, mas que exigem uma qualidade maior. Qualidade essa que o rebanho gaúcho tem graças ao trabalho de todos que se envolvem com o setor”.

Outras presenças

Presente no ato, o titular da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Covatti Filho se pronunciou sobre a conquista. “O foco e o esforço, a partir de agora, serão pelo reconhecimento internacional”, reiterou. “Mostramos para o todo o Brasil que estamos preparados para o novo status e vamos mostrar para o mundo o quão forte é a nossa pecuária.”

Também integraram a comitiva do Rio Grande do Sul o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ernani Polo, e a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos. Já a bancada federal gaúcha foi representada por Carlos Gomes.

(Marcello Campos)