Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Ricardo Sena, gaúcho de Bagé tem conseguido boa visibilidade no mercado fonográfico brasileiro nos últimos anos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O compositor Ricardo Sena foi escolhido para representar o Brasil no Festival Internacional de la Canción Punta del Este. Este festival é conhecido por reunir talentos musicais de todo o mundo, promovendo intercâmbio cultural e artístico.

Ricardo Sena, gaúcho de Bagé tem conseguido boa visibilidade no mercado fonográfico brasileiro nos últimos anos. Atualmente, ele possui cerca de 15 músicas lançadas, que juntas totalizam 3 milhões de plays no Spotify. No Festival de Punta del Este, ele marcará presença com “Versinhos (A pessoa certa)”.

A música será defendida pela intérprete Faby Souza, de Santa Catarina. O arranjo da música foi criado por Gustavo Burgo, renomado músico que já trabalhou com Marília Mendonça e outros grandes nomes da música sertaneja.

Esta é a primeira vez que o país tem um representante da Região Sul em um dos festivais mais relevantes da América Latina. “É um momento muito especial para mim que sou um compositor emergente, lutando por reconhecimento no disputado mercado musical brasileiro. Sem mencionar a honra de representar o Brasil em um evento tão significativo,” declara Sena.

O festival irá ocorrer de 14 a 19 de Outubro e contará com a participação de compositores e músicos de diversos países, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha México entre outros. O objetivo do evento é o de promover a música de artistas independentes de todo o mundo e difundir a cultura musical nacional e internacional.

O festival contará com dois corpos de jurados distintos para a escolha da “Canção Ganadora del Festival” e do “Mejor Videoclip”. Promete reunir talentos de diversos países, incluindo Argentina, Mexico, Espanha, Bolívia, e Colômbia.

O autor da canção vencedora do festival receberá um troféu e diploma, enquanto o diretor do melhor videoclipe será premiado com um troféu, e a equipe técnica com certificados. O “Intérprete mais Popular” será escolhido por votação pública no site oficial do festival.

Para mais informações sobre a participação de Ricardo Sena no Festival Internacional de la Canción Punta del Este, entre em contato com a Unick Music Brasil pelo telefone 011 991015436 ou e-mail imprensa@unickmusic.com.br.

