Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

A recente restrição ao visto permanente em Portugal impactou a demanda por imóveis. (Foto: Reprodução)

A compra de imóveis no exterior continua a ser uma tendência entre brasileiros, especialmente em países como Estados Unidos, Portugal e Espanha. O interesse é impulsionado pela busca de valorização e proteção patrimonial.

Recentemente, a restrição ao visto permanente em Portugal, implementada no final de 2023, impactou a demanda por imóveis, mas investidores ainda buscam propriedades para locação. Apesar do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para 3,5%, especialistas afirmam que isso não deve afetar significativamente as compras, uma vez que o público-alvo é de alta renda.

De acordo com a consultoria imobiliária CBRE, o gasto médio com imóveis em Portugal é de € 500 mil (R$ 3,2 milhões), podendo chegar a € 5 milhões (R$ 32 milhões) em áreas como Cascais. Em Lisboa, o preço do metro quadrado é de € 6 mil (R$ 38 mil), enquanto em Madri, na Espanha, varia entre € 7 mil e € 7,5 mil (R$ 45 mil e R$ 48 mil). O potencial de valorização nesses mercados é um atrativo para investidores brasileiros.

Locação

Os brasileiros que adquirem imóveis na Península Ibérica frequentemente optam por locações, aproveitando o fluxo turístico. Embora Barcelona tenha restringido plataformas como o Airbnb, Madri ainda permite essa modalidade.

O presidente da imobiliária Coelho da Fonseca, Álvaro Coelho da Fonseca, destaca que, apesar das incertezas geradas por fatores como a guerra comercial dos Estados Unidos, a demanda por imóveis permanece forte. O dólar alto é visto como uma vantagem para quem possui recursos fora do Brasil, funcionando como uma proteção patrimonial.

Perfil

O perfil dos compradores inclui empresários e executivos de alto escalão. Os destinos mais procurados são Estados Unidos, Europa e Uruguai, com destaque para a Flórida, onde os preços de imóveis de alto padrão começam em US$ 1 milhão. Em Lisboa, imóveis de qualidade superior custam a partir de € 800 mil.

A compra de imóveis no exterior requer planejamento financeiro cuidadoso. A especialista Vera Helena Cardoso ressalta a importância de avaliar a legislação local e as implicações tributárias. Estruturas jurídicas, como a utilização de empresas offshore, podem ser vantajosas para evitar tributações excessivas.

Investidores devem considerar não apenas o custo do imóvel, mas também despesas de manutenção e administração. A pesquisa sobre a legislação local é essencial para garantir uma aquisição segura e eficiente.

