Brasil Maioria dos brasileiros planeja viajar mais neste ano

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em contrapartida, apenas um em cada dez turistas do Brasil deve reduzir os gastos esse ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Viajar em 2025 está no radar da maior parte dos brasileiros, que demonstram entusiasmo para investir dinheiro para ir a outros lugares nos próximos meses. Segundo uma pesquisa realizada pela Booking.com, três em cada cinco pessoas pretendem gastar mais com viagens em 2025 do que no ano passado, especialmente entre a Geração Z e Millennials.

Aumentar os custos durante o tempo fora com atividades, alimentação e outras despesas é o plano de mais de um terço dos entrevistados do estudo (36%), enquanto 35% quer aumentar o número de viagens realizadas. Entre aqueles que têm a intenção de aumentar o orçamento para realizar poder viajar, 43% afirmam que vão manter o padrão de viagens realizadas em 2024, reconhecendo que os custos estão mais altos.

Em contrapartida, apenas um em cada dez turistas do Brasil deve reduzir os gastos esse ano. Para isso, estratégias como viajar na baixa temporada e se planejar com mais antecedência aparecem como alternativas vistas pelos participantes da pesquisa para atingir esses objetivos.

Como mostramos nesta reportagem, organizar desde as datas até os passeios previamente pode fazer a diferença no bolso do viajante. “Quanto mais cedo a pessoa pagar por alguns itens da viagem, maiores são as chances de encontrar bons preços, pois ela tem mais tempo para avaliar as opções e descobrir eventuais promoções”, afirma o especialista em finanças pessoais, João Victorino.

O tempo de antecedência que deve ser considerado para isso é relativo, mas Jorge Arbex, diretor do Grupo Travelex Confidence, explica que o ideal é começar entre 6 e 12 meses antes da viagem, especialmente para destinos internacionais. “Ser para o Brasil ou para o exterior interfere completamente no planejamento da viagem, uma vez que as internacionais exigem atenção ao câmbio e documentos como passaporte e visto, dependendo do país”, aponta Arbex.

Preocupações

Apesar da intenção de tirar as viagens do papel, preocupações relacionadas ao orçamento seguem no ar. Entre os principais receios estão extrapolar os gastos planejados (41%) e perceber que a experiência não valeu o valor investido (30%).

Assim, programas de fidelidade ganham se mostram como uma saída viável para quem busca formas de economizar: para dois terços dos brasileiros (67%), o ideal é contar com recompensas e descontos imediatos – uma preferência ainda mais expressiva entre homens (69%) e Millennials (71%). Além disso, 60% dos entrevistados afirmam que planejam participar de algum programa de fidelidade em 2025.

“Os dados mostram que, mesmo com maior atenção ao bolso, o desejo de explorar o mundo segue vivo entre os brasileiros. Ao mesmo tempo em que buscam ofertas e formas de economizar, também valorizam serviços que ofereçam vantagens concretas e imediatas”, afirma Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking no Brasil.

Fatores

Para 76% dos brasileiros, o fator decisivo na escolha do próximo destino é o bom custo-benefício e para mais da metade dos entrevistados, a disponibilidade de estadias econômicas são um elemento importante. Ainda assim, muitos seguem dispostos a investir em confortos extras: um em cada três brasileiros considera opções de acomodações de luxo para tomar sua decisão, com destaque entre os Millennials.

Quando decidem investir em pequenos luxos durante a viagem, os brasileiros apontam as acomodações como principal prioridade (63%). Restaurantes (60%) e compras (39%) também estão entre os itens que mais motivam um gasto fora do planejado.

A busca por eficiência também está impulsionando o uso da inteligência artificial (IA): entre os 66% dos brasileiros que pretendem utilizar ferramentas de IA para planejar suas viagens em 2025, quase metade esperam receber informações relevantes para economizar, com maior adesão entre homens e integrantes da Geração X. As informações são do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/maioria-dos-brasileiros-planeja-viajar-mais-neste-ano/

Maioria dos brasileiros planeja viajar mais neste ano

2025-06-21