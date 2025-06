Brasil Queda de balão que matou oito pessoas em Santa Catarina repercute na imprensa internacional

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Reportagem do jornal espanhol El País sobre o acidente em Santa Catarina. (Foto: Reprodução/El País)

O acidente de balão ocorrido em Santa Catarina, que resultou em oito mortes e 13 feridos, ganhou destaque na imprensa internacional nesse sábado (21). Veículos de comunicação renomados como The New York Times, BBC e The Guardian noticiaram a tragédia, ressaltando a popularidade turística da região.

O The New York Times, dos Estados Unidos, enfatizou que o balão transportava 21 pessoas e que o acidente aconteceu em uma área do sul do Brasil muito procurada por turistas. A reportagem destacou a gravidade do incidente e o número de vítimas envolvidas.

A rede norte-americana “CNN internacional” chamou sua reportagem do acidente no topo de sua página inicial de “Mundo”, onde aparecem notícias do mundo todo. O veículo abriu sua matéria com um mapa do Brasil destacando a cidade de Praia Grande, onde o balão caiu.

A emissora britânica BBC, por sua vez, forneceu detalhes sobre a dinâmica do acidente. Segundo a publicação, as pessoas começaram a pular quando o piloto conseguiu baixar o balão. No entanto, com a perda de peso no cesto e o aumento das chamas, a aeronave subiu novamente, agravando a situação.

O jornal The Guardian, também do Reino Unido, mencionou que a região da cidade de Praia Grande, onde ocorreu o acidente, é conhecida como “Capadócia Brasileira”. A comparação faz referência à famosa região turca, mundialmente reconhecida por seus passeios de balão.

A rede britânica BBC destacou o “choque” relatado pelo governador catarinense, e colocou uma foto de equipes de resgate no local da queda do balão, em um local arborizado.

Na Alemanha, o veículo Deutsche Welle (DW) chamou atenção para um fato preocupante: este é o segundo acidente fatal envolvendo balões no Brasil em um curto período. A publicação lembrou que, no domingo anterior, uma mulher havia perdido a vida durante um passeio de balão no interior de São Paulo.

O argentino “La Nación” repercutiu que o acidente ocorreu em um local apelidado de “Capadócia brasileira”, em referência à cidade na Turquia famosa pelos passeios de balão, e focou em detalhes sobre o acidente e sobre como era o passeio que caiu. O “Clarín” chamou o acidente de “dramático” em sua chamada na página inicial e destacou que o vídeo do balão caindo viralizou nas redes sociais.

O jornal espanhol “El País” destacou que o balão começou a pegar fogo ainda no ar e caiu com parte dos passageiros dentro —alguns pularam para fugir das chamas. A reportagem também chamou atenção que apesar da cidade chamar Praia Grande, o local fica em uma região montanhosa, e não no litoral.

