Comprovantes para Imposto de Renda devem ser enviados até sexta

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

As empresas e as instituições financeiras têm até -feira (28) para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física 2020, cujo prazo de entrega começa na -feira (2).

