Notas Brasil Irmão de bicheiro é morto a tiros em atentado no Rio

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Alcebíades Paes Garcia, o Bidi, irmão do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, assassinado em 2004, morreu na madrugada de terça-feira (25), em um atentado na porta de um condomínio, na Barra da Tijuca, no Rio. Bidi voltava do desfile no Sambódromo, em uma van com outros passageiros, quando foi atingido por disparos de arma de fogo feitos por dois desconhecidos.

