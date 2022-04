Política Comunicador Tiago Albrecht e deputado Marcel van Hatten lançam o livro “Política é coisa do diabo?”

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

O evento ocorre, neste sábado, a partir das 17h na Livraria Santos da Galeria Casa Prado, localizada na rua Dinarte Ribeiro, 148, no bairro Moinhos de Vento. Foto: O Sul/Divulgação O evento ocorre, neste sábado, a partir das 17h na Livraria Santos da Galeria Casa Prado, localizada na rua Dinarte Ribeiro, 148, no bairro Moinhos de Vento. (Foto: O Sul/Divulgação) Foto: O Sul/Divulgação

O comunicador da Rádio Pampa e da TV Pampa Tiago Albrecht e o deputado federal Marcel van Hattem lançam neste sábado (23), em Porto Alegre, o livro “Política é coisa do diabo?”. O evento ocorre a partir das 17h na Livraria Santos da Galeria Casa Prado, localizada na rua Dinarte Ribeiro, 148, no bairro Moinhos de Vento.

Segundo os autores, o objetivo da obra é debater o papel do cristão na política, porém, sem a pretensão de ser um manual de conduta político-partidária ou de como os cristãos devem se portar, mas, sim, propor questionamentos sobre o tema.

No dia 16 deste mês, o livro foi lançado em Curitiba (PR). O evento contou com a presença do ex-procurador da Operação Lava-Jato Deltan Dallagnol e de “gente de todas as matizes cristãs e políticas”, de acordo com Tiago.

Segundo a sinopse, o livro não objetiva emitir juízo de valor sobre a presença ou não de Deus nas campanhas políticas, nem ser um manual político-partidário para cristãos. “Este livro quer dialogar e debater o papel do cristão na política. Para muitos, ela é ‘coisa do diabo’. Para outros, é meio de sobrevivência. Para outros tantos, é impossível separar a vida em igreja da vida partidária”, registra o resumo. Conforme Tiago, a mensagem que pretende passar aos leitores é de que “a Política bem feita é algo bom, belo e de Deus”.

Sobre os autores

Tiago J. Albrecht atua como comunicador em programas de rádio e televisão da Rede Pampa. O paranaense é bacharel em Teologia, com pós-graduação em Ministério Pastoral. Atualmente, cursa mestrado em Teologia no Seminário Concórdia. Em 2009, foi ordenado pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB). Além disso, já participou de dois processos eleitorais como candidato.

Marcel van Hattem é gaúcho e frequenta ativamente a Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB). É bacharel em Relações Internacionais com especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional, bem como mestre em Ciência Política e Jornalismo, Mídia e Globalização por instituições internacionais. Em 2018, elegeu-se como deputado federal pelo partido Novo.

