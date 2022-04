Brasil Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê alta em todos os reservatórios brasileiros até o fim de abril

23 de abril de 2022

Com os melhores resultados entre as regiões brasileiras aparecem as usinas hidrelétricas do Nordeste e Norte do País. Foto: Sabesp/Divulgação Com os melhores resultados entre as regiões brasileiras aparecem as usinas hidrelétricas do Nordeste e Norte do País. (Foto: Sabesp/Divulgação) Foto: Sabesp/Divulgação

Até o fim de abril, todos os reservatórios brasileiros devem registrar uma alta no volume hídrico, quando comparado com o mês anterior. É o que projeta o boletim mais recente do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), divulgado nesta semana. De acordo com o informe, o cenário positivo tem influência dos elevados índices pluviométricos presentes em grande parte do País.

Após uma ligeira queda no mês anterior, o armazenamento do subsistema Sudeste/Centro-Oeste se recuperou e deve chegar em 67,3% até o fim de abril, segundo o boletim do ONS. Na última previsão, a expectativa era que a região, responsável por grande parte da geração de energia do Brasil, fechasse o mês com um volume máximo de 66%.

O subsistema do Sul, que se recupera de uma escassez hídrica, tem previsão de alta superior a 3,5% no volume hídrico dos reservatórios em abril, frente a março. Com isso, as usinas da região podem chegar a uma capacidade máxima de 59,6%. Apesar da recuperação, os reservatórios do Sul ainda apresentam os piores indicadores do país, provocados pela maior seca da região nos últimos 90 anos.

Já com os melhores resultados entre as regiões brasileiras aparecem as usinas hidrelétricas do Nordeste e Norte do país. Respectivamente, segundo o ONS, os reservatórios das regiões devem apresentar 97,2% e 99,7% até o fim de abril.

Os bons resultados dos reservatórios são puxados pela maior quantidade de chuvas para o mês. Na região Sul do País, as precipitações serão 45% mais volumosas em comparação com a média histórica para o período. A região Norte do Brasil terá chuvas 5% acima do esperado para o subsistema no mês de abril. Já o Sudeste/Centro-Oeste e o Nordeste do País terão um volume padrão para o período, sem apresentar escassez hídrica.

“Na próxima semana, áreas de instabilidade ocasionam chuva fraca a moderada nas bacias do Uruguai, Jacuí e Iguaçu, no Sul do país. Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do subsistema Sul. A previsão mensal para abril indica a ocorrência de afluências um pouco abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste e Nordeste e acima da média histórica para os subsistemas Sul e Norte”, destaca um trecho do boletim do ONS.

