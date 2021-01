Inter Concentradas: Fabi Simões e Bruna Benites representam o Inter na Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Dupla colorada está concentrada juntamente com a Seleção Brasileira em Viamão (RS) Foto: Laura Zago / CBF Foto: Laura Zago / CBF

Reunidas desde o último dia 5, a Seleção Brasileira Feminina está concentrada e realizando treinamentos em Viamão (RS). As primeiras atividades de 2021 visam a observação de jogadoras para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A concentração acontece em um período que não corresponde à data FIFA, com duração até o dia 20 deste mês.

Entre as convocadas, estão duas atletas do grupo colorado: Bruna Benites e Fabi Simões. A dupla colorada compõe o grupo de 23 atletas comandadas por Pia Sundhage. Não é a primeira vez que ambas são escolhidas pela sueca, portanto, já possuem certo conhecimento em relação ao estilo de jogo da treinadora. Ao todo, no cronograma canarinho, serão 15 dias de preparação, incluindo jogos-treinos.

Nesta manhã (12), a Seleção Brasileira enfrentou o Grêmio masculino Sub-16, no Vila Ventura Ecoresort. A partida teve duração de 1h, com dois tempos de 30 minutos cada, e contou com Fabi Simões como titular. Bruna Benites ficou de fora do duelo, pois se recupera de um leve incômodo na coxa esquerda. O próximo compromisso das atletas coloradas com a amarelinha é diante do elenco feminino do Grêmio e do time masculino Sub-16 do Cruzeiro-RS, ambos no dia 18 de janeiro.

