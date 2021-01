Inter Com Abel Braga, jovens ganham chances e viram principais goleadores da equipe colorada

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Caio Vidal e Bruno Praxedes foram titulares na partida contra o Goiás, no último domingo (10). Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Abel Braga chegou ao Inter dando cada vez mais chances ao jovens atletas do clube. Foi assim com Bruno Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. Os três ganharam espaço no time titular e foram os principais jogadores a garantir a ascenção da equipe no Campeonato Brasileiro. Na competição o colorado havia caído de produção desde a saída de Eduardo Coudet e hoje se aproxima ainda mais do topo da tabela.

Até agora, são seis vitórias em sequência sob comando de Abel Braga – cinco no Campeonato Brasileiro – e a presença juvenil se tornou ainda mais vísivel e necessária. Não só reforçando a equipe, mas construíndo jogadas importantes e carimbando as redes coloradas que agora, com 53 pontos, está apenas 3 pontos do líder, São Paulo.

Com a melhor sequência de um time na competição em 2020, o Inter balançou as redes 9 vezes, sendo 5 marcados pelos garotos. Incluindo dois como os primeiros gols no time profissional.

No último jogo, contra o Goiás, foi a vez de Bruno Praxedes marcar no Beira-Rio. O jogador estreou as goleiras estilo ”véu de noiva” e deixou seu nome assinado como um dos principais criadores do meio-campo colorado. O meio-campista de 18 anos foi alçado ao time titular no 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na Bombonera, pelas oitavas de final da Libertadores.

Na última quinta-feira (7), a vitória de 2 a 0 sobre o Ceará, teve gols assinados por dois jovens atletas. Caio Vidal marcou seu primeiro gol no grupo principal. Justamente em sua terra natal, Fortaleza. A vitória sobre o time da capital teve ainda Yuri Alberto como protagonista. Com 19 anos, o jogador é o artilheiro da era Abel.

”A maioria da formação é de garotos. Mas que por já estarem há um bom tempo convivendo com jogadores com tempo de casa, têm sido fundamentais. Há um certo cuidado com isso. Mas receio, medo de lançar não há. Quando coloco, substituo, não é por ter quatro, cinco. É pelo clube. É o time do povo, que luta, se dedica”, disse Abel.

Confira os gols marcados na seis vitórias seguidas sob comando de Abel Braga:

Agora, o colorado retorna aos treinos nessa terça-feira (12). O próximo compromisso é no domingo (17) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

