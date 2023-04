Porto Alegre Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre homenageia os 200 anos de nascimento do compositor francês Édouard Lalo

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Apresentação tem início marcado para as 17h deste sábado na sede da instituição. (Foto: Vitória Proença/Arquivo Ospa)

Os 200 anos de nascimento do compositor francês Édouard Lalo (1823-1892) serão homenageados pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) com um concerto às 17h deste sábado (15) na sede da instituição, junto ao Centro Administrativo do Estado (bairro Praia de Belas). Também serão interpretadas peças do alemão Carl Maria von Weber (1786-1826)e do tcheco Antonín Dvořák (1841-1904).

Édouard Lalo iniciou seus estudos musicais como violinista e passou a compor no final da década de 1840. Seu estilo, baseado no romantismo alemão e influenciado por temas folclóricos espanhóis, destaca-se pela transparência na orquestração e força de seus temas melódicos.

Um exemplo é o “Concerto para Violoncelo em Ré Menor”, escrito em 1876 e com estreia no ano seguinte, em Paris. A obra obteve grande sucesso de público e crítica.

Para a apresentação, o regente e clarinetista brasileiro François Benda volta a comandar a Sinfônica (após nove anos) e o violoncelista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) Rodrigo Andrade é o solista. Antes do concerto, às 16h, Max Uriarte fará sessão comentada do repertório. O público pode assistir ao concerto presencialmente ou por transmissão pelo site Youtube. Os detalhes estão em ospa.org.br.

François Benda

François Benda realizou seus estudos musicais em Graz, Viena e Genebra. Apresenta-se regularmente como solista e regente nas mais conhecidas salas de concerto do mundo, como a Filarmônica de Berlim, Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdã, Wigmore Hall de Londres, Tonhalle de Zurique, Filarmônica de Colônia e Sala Herkules de Munique, dentre outras.

No currículo constam, ainda, trabalhos com a Orquestra Sinfônica da Rádio da Bavária, Orquestra WDR de Colônia, Sinfonie de Basel, Kammerphilharmonie de Viena, Orquestra de Câmara de Lausanne e a Kammerakademie Potsdam. Muito requisitado como musicista de câmara, atua em importantes festivais internacionais, como “Berliner Festwochen“, “Musicals Lyon”, “Styriarte Graz”, “Accademia Filarmonica Romana”, “Ittinger Pfingstkonzerte”, “Encuentro Santander”.

Sua extensa discografia inclui a obra completa para clarinete de Johannes Brahms e composições para clarinete e orquestra de Nielsen, Debussy, Busoni e Rossini, além do “Quatuor Pour la Fin du Temps”, de Olivier Messiaen.

Rodrigo Andrade

Rodrigo Andrade iniciou seus estudos musicais aos seis anos com Jean-Jacques Pagnot, no Instituto de Artes da UFRGS. Estudou com Steven Thomas na Hartt School e formou-se pela célebre Juilliard School em Nova York (Estados Unidos), onde foi aluno e assistente de Ardyth Alton. Tem atuado como solista das mais importantes orquestras brasileiras.

Como camerista, colaborou com artistas como Bernard Greenhouse, Hai-Ye Ni, Sydney Harth e Jean-Louis Steuerman. Foi membro e violoncelista principal da Juilliard Symphony e Juilliard Orchestra, assim como violoncelo assistente da própria Ospa, Quarteto Cordis, Quintensemble, Quarteto Romanov e Quarteto da Cidade de São Paulo.

Em 2007 ele lançou o disco solo “Convergências”, pelo qual foi agraciado em Porto Alegre com três troféus do tradicional Prêmio Açorianos. Atualmente, é violoncelista assistente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e e membro do Quarteto da instituição, além de professor da Academia da Osespe do Instituto Baccarelli.

(Marcello Campos)

