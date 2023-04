Porto Alegre Em Porto Alegre, a Praça da Encol recebe evento de conscientização sobre o censo do IBGE

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Ação é motivada pelos maiores índices de recusa aos recenseadores em áreas nobres das cidades. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizam entre 10h e meio-dia deste sábado (15) uma ação de conscientização junto aos frequentadores da Praça da Encol, no bairro Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre. O objetivo é sensibilizar moradores de áreas de alto poder aquisitivo para a importância de se responder ao Censo Demográfico.

De acordo com o órgão federal, a média nacional de recusa aos pesquisadores é de 5,5%. Mas esse índice é maior em áreas nobres das grandes metrópoles. Há casos emblemáticos de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá (MT) e Palmas (TO), onde as porcentagens de não-resposta ao questionário está acima da média nacional.

A aposta na informação contra a rejeição abrange estratégias como a conversa de equipes do IBGE com a comunidade e distribuição de panfletos. Além do Rio Grande do Sul, outros 11 Estados terão mobilizações semelhantes, de forma simultânea.

No evento desta manhã estarão presentes o superintendente do Instituto no Rio Grande do Sul, José Renato Braga de Almeida, e o coordenador operacional do Censo no Estado, Luís Eduardo Puchalski.

(Marcello Campos)

