Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

As apresentações ocorrerão no sábado (30) e domingo (01), às 17h, na Casa da Ospa Foto: Leandro Rodrigues Foto: Leandro Rodrigues

Tão famosas quanto os filmes, as trilhas sonoras de “O Poderoso Chefão”, “O Mágico de Oz”, “O Rei Leão” e “Star Wars” estão no concerto “Música de Cinema”, um dos destaques da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). Um favorito do público, o evento ganha duas apresentações, no sábado (30) e domingo (01), às 17h, na Casa da Ospa.

A edição deste ano tem participações muito especiais, como o Ballet Vera Bublitz, o Coro Sinfônico da Ospa, e um grande elenco de cantores: Ariane Wink, Juliano Barreto e Gabrielle Fleck, que também será mestre de cerimônias. A regência é do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté. Os ingressos já estão esgotados, mas é possível conferir a transmissão da apresentação de sábado ao vivo pelo YouTube, a partir das 17h.

O maestro Evandro Matté montou o repertório combinando clássicos do cinema com sucessos recentes: “Este concerto mostra o impacto das trilhas sonoras. Muitas vezes, acabam ficando mais famosas do que os próprios filmes. Neste ano, temos os maiores compositores da história das trilhas dividindo espaço com músicas contemporâneas”, pontua o maestro.

Entre as novidades estão “007 – No Time to Die”, que rendeu o Oscar de melhor canção original a Billie Eilish, “Smile”, trilha do novo “Coringa”, e “The Blower’s Daughter”, hit de Damien Rice para o filme “Closer”, que será interpretado pelos solistas Ariane Wink e Juliano Barreto. Outro acréscimo é um título brasileiro: a Suíte Sinfônica de “O Tempo e o Vento”, de Alexandre Guerra.

Para as crianças, a diversão está garantida com temas de “O Rei Leão”, “The Simpsons” e “Star Wars”, que serão cantados pelas mais de 70 vozes do Coro Sinfônico da Ospa. “O Coro está se divertindo bastante com este repertório, que inclui trechos em inglês, africâner e até sânscrito, além das onomatopeias e vocalises”, comenta Manfredo Schmiedt, o regente do Coro.

Anfitriã do espetáculo, a atriz e cantora Gabrielle Fleck vai garantir momentos descontraídos com intervenções entre as músicas. “Este espetáculo é um queridinho da plateia porque toca na memória afetiva de cada um. É muito emocionante”, conta Gabrielle, que já participou de outras duas edições do “Música de Cinema”. Ela também irá interpretar um pot-pourri de temas de grandes musicais da Broadway que viraram filme: “Somewhere Over The Rainbow” (“O Mágico de Oz”), “I Dreamed a Dream” (“Os Miseráveis”), “Tonight” (“West Side Story”) e “All that Jazz” (“Chicago”).

A presença dos bailarinos do Ballet Vera Bublitz tornará o espetáculo ainda mais grandioso. As performances vão conferir dramaticidade ao tema de “A Lista de Schindler” e, ao final do espetáculo, animar a grande festa embalada por “Twist and Shout”, música eternizada pelos Beatles que marcou a trilha de “Curtindo a Vida Adoidado”.

