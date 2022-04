Acontece OAB/RS promove audiência pública sobre a dívida do Estado com a União e a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

A audiência pública vai acontecer na próxima segunda-feira (02), na sede da OAB/RS Foto: Reprodução/OAB-RS Foto: Reprodução/OAB-RS

A OAB/RS convoca a sociedade civil para, na próxima segunda-feira (02), às 10h, participar da “Audiência Pública sobre a dívida do Estado com a União e a adesão do RS ao Regime de Recuperação Fiscal”. O evento ocorrerá no auditório Cubo da OAB/RS (Rua Manoelito de Ornellas, 55 – Praia de Belas), em Porto Alegre.

A audiência pública tem como objetivo promover o debate sobre a dívida do Estado, que vigorava originalmente por trinta anos e passou a vigorar por cinquenta – transformada em uma dívida eterna a ser quitada até 2048. Esta é a tese defendida em ação patrocinada pela própria OAB/RS no Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, na ação da Ordem foi produzida perícia judicial demonstrando que a dívida já está quitada. Portanto, frente a este cenário, e considerando que a adesão ao regime de Recuperação significará a confissão da dívida no seu montante integral, sem a observância do valor apurado na perícia da ACO 2059 da OAB/RS, é necessária audiência pública para promover a discussão sobre o tema.

“Não é razoável submeter a sociedade à lógica de uma dívida eterna sem que haja um debate aprofundado com todos os atores da cidadania. Exatamente por isso entendemos que deve ser imediatamente retirada a urgência na votação, a fim de que haja um grande debate sobre um tema que muito impactará o povo gaúcho pelos próximos anos” afirma o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia.

“A Ordem compreende as problemáticas envolvidas nesta questão e por isso cumpre com sua missão institucional ao convocar a audiência. Esta pauta não é só da advocacia, mas de toda a sociedade. Logo, é indispensável o diálogo e trabalho em conjunto. A OAB/RS, que já tem histórico de lutas coletivas, receberá a todos para debatermos rumo às soluções necessárias referentes à interminável dívida do Estado”, completou Lamachia.

Para participar da audiência presencialmente, é necessário realizar inscrição neste link. Também haverá transmissão ao vivo pelo canal da OAB/RS no YouTube.

